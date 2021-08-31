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染疫率42% 石油小城艾拉安停擺

【奧斯汀訊】
德州西部石油小城艾拉安因疫情升高而封城。(CNN)
德州西部石油小城艾拉安因疫情升高而封城。(CNN)

德州西部石油小城艾拉安(Iraan) ，學校開學才一周就有四分之一的教職員染疫，學區宣布先停課到9月初，然後視情況決定何時復課，居民的死訊讓陰霾籠罩全城。

艾拉安這個市名，是從Ira和Ann兩個名字結合而成的，她們擁有的農場地底下發現了石油，油田成為這個只有1200多位居民小鎮的經濟主軸。最近有119位居民到艾拉安醫院做檢測，結果竟有50人呈陽性，也就是42%的陽性率，這個百分比高得嚇人。為了避免病毒散播，學區宣布停課，不只是沒有面授課程，連網路授課也不提供。

維姬薩帕達(Vicky Zapata)是市政府的員工，也是當地基督教會的要角，一天她的好友卡菈鮑德拉斯(Carla Balderas)傳來簡訊，指出丈夫山米(Sammy Balderas)染上新冠病毒，12日那天已經住進艾拉安醫院，卡菈自己也發高燒。維姬於是徵召一批教友到卡菈家前面祈禱，維姬在草地上隔著玻璃門與卡菈對望，其他教友在車上唱歌祈禱，維姬並在臉書上即時播放這段禱告。

山米的病情迅速惡化，但艾拉安醫院沒有加護病房ICU，而且德州各地的ICU幾乎也都滿額了。到了14日晚間，100多哩外的聖安吉洛(San Angelo)空出一張ICU病床，直升機把山米緊急送去，但他仍在19日去世。當記者問維姬：鮑德拉斯夫婦是否打過疫苗？維姬表示此時是發揮「愛你的鄰人」(love your neighbor)精神的時候，大家應該捐款籌出山米的喪葬費，問這種問題不恰當。

市議會決定關閉市政廳，民眾不准入內，市政府通融30天內暫時不用繳水費和瓦斯費，即使逾期沒付款也不會有罰款，也不會斷水、斷瓦斯。學區則呼籲學生確實居家避疫，不要到同學家去遊樂。艾拉安最出名的烤肉餐廳Mesquite BBQ平日生意興隆，現在店門前的停車場經常只有業主的車。

學區 石油 德州

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