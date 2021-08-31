困希臘2度隔離 郵輪婚慶變監禁

在美完全接種的奈特夫婦，卻在希臘被隔離，感到無奈。(ABC8)

休士頓ABC8電視台報導，來自北德州 的奈特夫婦（Johnny and Donna Knight）幾個月前計畫好至希臘群島搭乘七日郵輪 ，好慶祝47周年結婚紀念日，這一直是他們退休後的願望清單之一。

這對夫婦準備好疫苗接種卡，一切都按照計畫進行，直到他們抵達希臘，Donna進行新冠肺炎檢測 呈陽性。

「我整個人都麻木了，你在開玩笑嗎？我簡直不敢相信，我根本沒感覺身體有任何異樣」Donna說。

當然，他們無法按計劃上郵輪，而是在希臘雅典市中心一間小旅館內進行隔離。隔離一連進行兩次，第一次十天，之後兩人再次檢測仍呈陽性，再隔離七天。

「我們互相看著對方說，我們覺得我們在監獄裡，遭單獨監禁」Donna說。

最終，這個旅程，以「雅典公寓19日」劃下句點。Johnny告訴WFAA，希臘正處於前所未有的熱浪中，他所住的地方空調嚴重不足。他們只能在公寓內來回踱步，「從住處前走到住處最後，只有12步。」每日有專人送來三餐，「很多時候，我不知道食物是什麼。」

「我們戴著口罩，試圖保持社交距離，祝賀對方周年快樂」Donna笑著說。

他們並未嘗試著聯繫大使館尋求幫助，他們閱讀聖經，在陽台上與其他滯留的美國人交談，觀賞著電視上偶爾出現的英語頻道，通過搞笑的自拍打發時間。

「我試圖讓孩子們知道我們沒事」Donna說。她說，德州的家人非常擔心。

隔離到17天時，一名衛生官員再次對他們進行檢測，「謝天謝地，兩人都轉陰。」

「我們可以回家了」Donna說。儘管沒能上郵輪，但他們確實在最後一天，進行希臘一日遊。這對夫妻很高興買了旅遊保險，這意味著幾乎可收回所有費用。

被問到「一起度過47年，這19天意味著什麼？」Johnny說「讓我們之間的關係更緊密。」

他們短期內沒有任何旅遊計畫，特別是出國旅遊，直到疫情結束。