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全國步槍協會 年度大會取消

【休士頓訊】
全國步槍協會取消今年在休士頓舉行的年度大會。(NRA網頁)
全國步槍協會取消今年在休士頓舉行的年度大會。(NRA網頁)

全國步槍協會NRA於24日(周二)宣布，由於德州疫情大爆發，為顧及會員的健康與安全，預定於9月3日在休士頓開幕的年度大會取消。

NRA(National Rifle Association)的年度大會總會吸引數萬人參加，與會的人絕大多數是保守的共和黨員，德州人戀槍成癡，許多州民原本期盼9月初就近在休城的布朗會議中心(George R. Brown Convention Center)參加盛會，但NRA於24日宣布取消2021年大會，讓德州領導人咸感震驚。州政府疏略的防疫措施造成疫情大爆發，引致這個並非意外的結果，大休士頓地區的許多商家眼看煮熟的鴨子飛了，只能搖頭嘆息。

NRA的書面聲明指出，該協會與醫療專家、哈里斯縣與休士頓衛生官員以及會員代表商議後，做出這項困難的決定，目前哈里斯縣已經處於最高的警戒級別，加護病房ICU床位飽和，如果會員發病，可能得不到床位，而且大會結束後會員將回到各自的州，更可能把疫情擴大。NRA並呼籲會員盡早報名，參加明年5月在肯塔基州路易維爾(Louisville)舉行的年會。

全國多數州的中小學校已經開學，在防疫規定比較鬆散的州，已發生疫情擴散的狀況，有些家長只顧自己的主張、不管他人的死活，讓謹慎的家長心存戒慎。在內華達州的瓦修縣(Washoe County) ，一名初中生和他的父母，開學前兩天都檢測呈陽性，但家長仍把孩子送去上學，孩子自己說出確診的實情後，學校當天宣布80名和他有接觸的學生次日起居家隔離，用遠距教學方式上課。

疫情 休士頓 德州

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