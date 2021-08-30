我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

喀布爾上空火箭呼嘯而過 初步研判美方無死傷

紐約市地鐵突發重大「電力故障」 幾乎全線停運

科技人才搶手 今夏有求必應

編譯組／綜合報導
高科技業今夏求才若渴，祭出各種優惠條件徵才，包括遠端工作在內。(unsplash)
高科技業今夏求才若渴，祭出各種優惠條件徵才，包括遠端工作在內。(unsplash)

儘管新冠肺炎對經濟的影響仍在復甦，但今夏就業市場卻屬於科技人才。科技界目前求才若渴，近20年來前所未見，相當於1990「達康」(dot-com)時代的盛景，雇主提供一系列福利、股票選擇權等優惠條件徵才，包括遠端工作在內，希望招募優秀且有豐富經驗的科技人。

●市場讓人自我感覺良好

剛從舊金山搬回聖地牙哥的Henry Chesnutt，在新創公司Flock Freight工作，「市場讓你感覺你很了不起，但實際上，我只是一位求職的工程師。」

洛杉磯時報報導，科技巨頭ServiceNow全球人才副總裁Jim Bartolomea說，「這是我職業生涯中競爭最激烈的人才市場，很多人將其與90年代後期的網際網路市場進行比較。」

根據IT貿易組織CompTIA數據，上個月，IT相關有超過36萬5000個職缺，是自2019年9月以來最高。包括軟體開發人員、IT專家、系統工程師和架構師等。

需求如此高，歸因於不同原因。其中，疫情期間在軟體落後的企業，不得不迅速迎頭趕上。軟體、會議和協作工具，和電子商務技術浪潮席捲全球。消費技術也是如此，視頻遊戲開發、娛樂技術和社交平台蓬勃發展。

●工作機會多 出現跳槽風

與此同時，遠端工作成為科技界現狀，一時間軟體人才擁有可挑選的工作機會大增，也開始出現跳槽風。

根據Robert Half International近期調查，在2800多名IT專業人士中，約有三分之一表示計畫在未來幾個月內尋找新工作。

很多科技公司面試都涉及邏輯、設計和對軟體相關知識。幾年前Chesnutt在接受YouTube面試時，光測驗就花了五小時。如今，這些面試都不用了。

剛完成為期兩個月的求職，科技公司Trust & Will資深後端開發人員Aaron Bartholomew說，「我很快意識到我占上風，所有公司都以驚人的速度與我聯繫。」

Chesnutt說，「他們會盡快催促你完成整個流程，當天與你通話時簽約。」

許多公司提供包括彈性上班時間、獎金，以及永久遠端工作等福利，其中最後一項已成為大多數科技工作人員的要求。

專注技術人才網站與人力資源公司Dice於6月分發布報告指出，只有17%技術人員希望在辦公室全職工作，59%希望採用遠端與辦公室混合的工作模式。

全美技術人員薪資也上漲。Dice報告發現，2019年至2020年末，科技類工作平均上漲3.6%，而2017、2018年上漲率不到1%。

高科技業今夏求才若渴，祭出各種優惠條件徵才，包括遠端工作在內。(unsplash...
高科技業今夏求才若渴，祭出各種優惠條件徵才，包括遠端工作在內。(unsplash)

工作 面試 福利

上一則

國會暴動酷刑虐警 德州男被捕控罪

下一則

全國步槍協會 年度大會取消

延伸閱讀

申請醫學院 加強3專業重點宜成功

申請醫學院 加強3專業重點宜成功
想成功申請醫學院 三大專業重點需掌握

想成功申請醫學院 三大專業重點需掌握
疫情再起 接種疫苗成求職必要條件

疫情再起 接種疫苗成求職必要條件
申請法學院/商學院/研究學院陳肇新博士 主講培訓重點

申請法學院/商學院/研究學院陳肇新博士 主講培訓重點
科技人才搶手 今夏有求必應

科技人才搶手 今夏有求必應
吳亦凡成媽寶渣男 吳母面試員工挑「顏值中下」擋桃花

吳亦凡成媽寶渣男 吳母面試員工挑「顏值中下」擋桃花

熱門新聞

反對戴口罩和採取其他防疫措施的男子華勒斯命喪新冠肺炎。(KXAN電視台)

鼓吹摘口罩 染疫就醫前亂投藥 德州男子終不敵新冠

2021-08-29 20:32
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
伊維菌素已用在數千名新冠病患身上。(ABC)

藥食局反對此藥 數千新冠已用 醫師: 原本都快死了

2021-08-26 21:40
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37
華府24、25日連續發生兩起涉及警方的槍擊案件，其中一起導致一名男子身亡。（記者張筠 / 攝影）

擁槍男車停路中睡覺 華府警開槍致亡

2021-08-25 11:07
賓州官員警告當地居民，今年夏天各種蜱蟲的數量激增，包括帶有萊姆病毒的黑腳蜱(圖)，以及其他來自美國南部地區和亞洲的侵入性蜱蟲。(Getty Images)

蜱蟲激增 賓州警告：小心病毒威脅

2021-08-24 16:45

超人氣

更多 >
沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤

沒去法國？趙薇被封殺後首發文 曝近況洩行蹤
中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 疫情下失業 妻壓力過大病逝
杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友

杭州男大崩潰 同居女友姑媽3年才知她竟是女友
馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了

馬失前蹄、薇在旦夕...中國的風向變了
最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解

最孤獨的總統…內憂外患煎熬 拜登多重危機怎解