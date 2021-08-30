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休士頓愛心組織集結 包裝750多個書包

記者封昌明／休士頓報導
休士頓警局副警長冼就斌（左二）、市議員Edward Pollard(右二）盛讚所有的愛心人土。（記者封昌明／攝影）
休士頓警局副警長冼就斌（左二）、市議員Edward Pollard(右二）盛讚所有的愛心人土。（記者封昌明／攝影）

休士頓愛心組織CARE發起，結合駐休士頓台北經文處、恆豐銀行、美南銀行、世華婦女工商協會、西南管理區、宋秉穎律師、台大校友會等多個善心團體組成，一年一度贈送貧困小學文具用品活動8月28日在中國城的Edward White小學舉行。

750多個書包裝滿了愛心，事實上就在前一天就由主辦單位動員龐大義工團，揮汗如雨打包了3個多小時才完成，台北經濟文化辦事處及僑教中心當天也準備點心給義工們充飢。愛心組織會長陳煥澤送上飲料並表示，自己的兒女當年也在這個學校畢業，現在兒女長大，他們要飲水思源。

休士頓警察局華裔副警長冼就斌、J區市議員Edward Pollard、學區委員宋嘉年Anne Sung)等都應邀出席致詞，大家都對愛心組織等善心團體在過去的一年裡受到新冠疫情的影響，仍不忘對對轄區內需要幫助的兒童獻出愛心，令人敬佩。

為了感謝義工們的愛心，Edward White小學的華人校張國華親自帶領一批小朋友上台帶動唱「歡迎歌」，大聲表示歡迎，接著演出功夫等多個餘興節目，讓所有來參加善舉的人士都鼓掌叫好。隨後主辦單位在與學校協調後，將文具用品分放在學校的四個出口，小朋友們都在家長陪伴下開心地領著書包及文具回家。

所有參與愛心活動的人士，上台接受主辦單位頒狀表揚。（記者封昌明／攝影）
所有參與愛心活動的人士，上台接受主辦單位頒狀表揚。（記者封昌明／攝影）
愛心組織本屆會長陳煥澤，兒女也是這個學校畢業的，他要飲水思源。（記者封昌明／攝影...
愛心組織本屆會長陳煥澤，兒女也是這個學校畢業的，他要飲水思源。（記者封昌明／攝影）
世華婦女工商協會愛心不落人後，每年都來參加。（記者封昌明／攝影）
世華婦女工商協會愛心不落人後，每年都來參加。（記者封昌明／攝影）

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