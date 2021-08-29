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FDA：牛馬驅蟲藥不能治新冠 坊間仍賣到斷貨

編譯組／綜合報導
伊維菌素濫用，德州731 Farm Store的動物用藥賣光光。（WFAA）
伊維菌素濫用，德州731 Farm Store的動物用藥賣光光。（WFAA）

由於部分專家宣稱殺菌藥伊維菌素（ivermectin）有助防治新冠肺炎，因此不明就裡的民眾開始搶購動物用藥伊維菌素。德州今年至今已有150件伊維菌素中毒通報，相比去年同期的23件，暴增了552%。

而且人用的伊維菌素與牛馬用的伊維菌素分量大不同，獸用的一管伊維菌素可以治1250匹馬，人類吃了當然會遭殃，輕則噁心、想吐、腹瀉，重則需要送醫住院，而且德州的中毒案件是當事人自行通報，因此可能還有很多黑數。

WFAA電視台走訪布勒森（Burleson）的動物用藥店731 Farm Store，店東Matt Meredith說，他們的伊維菌素早就賣光了，就算他警告客人店裡的是動物用藥也沒用，倒是那些動物生病的農場買不到藥，不知道該怎麼辦。

當然，聯邦食藥局（FDA）也注意到了這些傳聞，還特別公告伊維菌素並非新冠肺炎的指定用藥，但是Matt Meredith說，客人才不管，照買不誤。他說他從沒見過這種事，就連豬流感時也沒碰到過。

德州北部毒物中心（North Texas Poison Center）表示，今年1至8月已有52起伊維菌素中毒事件，去年同期才六起。而且光是8月就有16起。整個德州更年增了552%，8月的件數也達55件，遠高於去年8月的兩起。

除了防疫治病的考量，部分媒體與專家的推波助瀾也是原因，不過WFAA強調，很多被拿來佐證的研究報告，最後都因為人為疏失而被撤回。店東Matt Meredith抱怨，因為搶購潮，現在連他的供應商都無法供貨了，沒人有貨，連網路都訂不到。

Tractor Supply則告訴WFAA，他們店裡也開始貼起警告，強調店內的伊維菌素只適合動物使用，不過同樣也貼了警語的Matt Meredith說，恐怕沒啥用吧，要買的還是會買。

德州 新冠肺炎 防疫

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