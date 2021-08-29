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長期新冠症候者感慨生不如死 無法工作還得付醫療費

編譯組／綜合報導
長期新冠症候患者艾蘭森，之前還能跑半馬，但之後卻只能坐輪椅。（KPRC電視台）
長期新冠症候患者艾蘭森，之前還能跑半馬，但之後卻只能坐輪椅。（KPRC電視台）

數百萬美國人成功戰勝新冠肺炎，但是其中少數卻變成「長期新冠症候」（Long COVID Syndrome），他們不但不能工作，每個月還得付數千元不等的醫療費，疫後人生面臨雙重考驗。KPRC訪問到的一名患者，不但用光積蓄，還欠了7.7萬元的醫療費。

長期新冠症候的明顯症狀是，心臟、肺部與大腦受到新冠病毒的傷害，且一直無法恢復正常。參與全美救治長期新冠症候的德州大學醫生Luis Ostrosky就說，對抗新冠後遺症既傷神又花錢，而且症狀可能持續數個月到幾年不等。他說，大家都以為得了新冠不是生就是死，但是還有生不如死的尷尬局面，也就是長期新冠症候。

剛當上教師的艾蘭森（Miranda Erlanson）原本在奧斯汀獨立學區教書，但在得到新冠後，她的手腳無力，某一天就連床都起不來了。她說，這18個月來，每一天都像是一場噩夢，既沒辦法好好當老師，也不能當好媽媽。

但在罹患長期新冠症候之前，艾蘭森非常健康，還能跑半程馬拉松，現在卻因為腿部肌肉無力、痠痛與麻木，只能坐在輪椅上。更糟的是艾蘭森一人得病，花光全家積蓄，還欠了7.7萬元的醫療費用。她說，真希望自己早點好起來，回去教書。

醫療費 美國 德州

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