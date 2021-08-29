12歲男童從校車下來突被狗咬 半邊臉皮不見

遭哈士奇咬傷的12歲男孩。（KPRC電視台）

哈里斯縣北部26日發生猛犬突然攻擊小孩的事件。12歲的男孩當時正從校車上下來，卻在Tree House Lane遭到一隻哈士奇攻擊，臉部、手臂、大腿都遭咬傷，臉部尤其嚴重，半邊臉皮幾乎都不見了。爬上車頂躲避攻擊的男孩，最後被趕緊送醫。

另一名同車的男童也遭攻擊，不過傷勢較輕。第一名男童的阿姨Candice Green說，小朋友就應該開開心心的下課回家，但是現在他的半邊臉皮卻不見了，這種事情不該發生在他身上。

當天上午，哈里斯縣西北部也發生一起犬隻攻擊民眾的事件。67歲的男子正按照日常作息，上午6時許出門散步，但在Queens Retreat Drive 4300街區附近，意外遭到兩隻比特犬攻擊，送醫後仍然狀況危急。

哈里斯縣警第4分局的員警表示，男子當時正在街道的另一邊散步，但兩隻比特犬卻衝過街口攻擊男子，導致男子頭頸與全身受傷。急救人員甚至得在當場輸了兩袋血才能將他送醫。

警方已經將飼主收押，並考慮對他提起兩項告訴。一名退休 員警正好住在附近，事發當時趕緊援助，開槍擊 中其中一隻狗。另一隻狗則在兩度攻擊馴犬員後遭員警擊中。兩隻狗都無大礙。