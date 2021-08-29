達拉斯十餘警察涉金字塔騙局 被迫休假

達拉斯晨報獲得達拉斯市警局一份備忘錄指出，十多名達拉斯警察涉嫌參與金字塔型騙局（Pyramid Scheme），相關單位調查中。

這份給達拉斯市議會的備忘錄中，該部門表示，市警局局長賈西 亞（Eddie Garcia）26日已讓幾名警務人員進行行政休假。警局發言人27日證實此事，但表示不清楚確切休假人數，也無法說明他們屬於哪個部門。

在2020年底，警局公共誠信單位開始調查一名涉嫌參與金字塔騙局的警務人員。該部門表示，調查發現有其他警員參與其中，他們可能被追究刑事責任。

根據備忘錄，該部門指出「預計調查可能導致一名警務人員被捕，另外11人的案件將提交給達拉斯縣大陪審團，確認是否該提出指控。」

警局並未確認涉案人身份，但表示他們的級別從警官到警員不等。

備忘錄中指出，警務人員進行行政休假是「常規行動」，但表示因涉案人數眾多，他們正通知市議會。

所謂金字塔型騙局，主要是參與者招募其他參與者，將可獲得豐厚的投資 報酬。金字塔型騙局與龐氏騙局（Ponzi Schemes）不同，龐氏騙局中，人們將錢交給組織者，組織者將新投資者的的錢，支付給較早投資者。

根據德州 法律，經營金字塔型騙局或招募參與此騙局者，是德州監獄重罪，可處六個月至兩年刑期與最高1萬元罰款。

選區位於達拉斯東北部市議會成員Paula Blackmon說，賈西亞履行其承諾，讓他的警員對自己行為負責，「他之前曾說過，會在員工做得好時表揚他們，也會讓他們自行承擔責任。」

根據KXAS-TV今年3月報導稱，該部門中南部巡邏組一名警務人員，涉嫌參與龐氏騙局被迫放行政休假。目前尚不清楚此事是否與此案有關。