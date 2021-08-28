愛心組織CARE 一年一度贈送文具給貧童

休士頓 愛心組織CARE一年一度贈送給貧困小學全年學校文具用品的義擧，已經訂於8月28日發放給中國城的Edward White小學，地點在9001 Triola Lane, Houston。並已於27日在該小學大型禮堂內，動員義工進行包裝文具、書包。

駐休士頓台北經濟文化辦事處及僑教中心準備晚上的點心給義工們充飢，愛心組織陳煥澤會長也準備飲料水給大家。

義賣專款專用的愛心券每張十元，目前仍然在出售中，特獎是$500現金，還有一些其他不同類型的獎品，將在28日發放書包當天抽出。

28日下午2時開始發放書包文具，義工們於1時30分到達會場。願意貢獻付出做義工或贊助愛心的個人或廠商都非常歡迎。意者請連絡CARE VP：Nancy Chen 832-818-6688或Isabelle Liu832-877-0710。

愛心組織CARE自從1993年由華人 團體成立至今，年年不間斷為社會付出貢獻，無論是捐學用品文具，捐糧食，捐口罩等都不落人後，相信也因為愛心組織對美國 低層社會濟貧的付出貢獻，所以在美國仇視華人反華的不良聲浪中，對休士頓的影響相對減少。