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美南僑青座談 抗反亞裔不落人後

【休士頓訊】
許健彬(左四)、陳奕芳(左五)及黃依莉(右二)一起鼓勵僑情參與僑社事務。（僑教中心提供）
許健彬(左四)、陳奕芳(左五)及黃依莉(右二)一起鼓勵僑情參與僑社事務。（僑教中心提供）

為鼓勵僑界青年積極參與僑社活動，瞭解僑務委員會創新僑務政策，加強僑青交流聯繫，休士頓華僑文教服務中心8月21日舉辦「美南僑界青年座談會」，邀請美南中國大專院校聯合校友會參與協辦，僑社在職僑青及資深專業人士逾40人參加。

活動由校聯會會長許健彬及文教中心主任陳奕芳致詞開場，陳奕芳並偕同副主任黄依莉講述僑務政策創新與未來，說明僑務政策四大目標、二項戰略及五項策略，並介紹僑務電子報以及文教中心各項嶄新的服務，期藉活動增進僑青彼此認識，進而積極參與僑社活動。 之後第二副會長辜千慈向大家介紹導師計畫顧問成員，陳奕芳分別致贈防疫包，感謝大家長期輔導僑青融入美國職場，為成為僑社中堅奠基。

隨後僑青分成生技醫學、石化工程、金融財稅、資訊數據、 以及個人創業等小組和導師們進行交流。校聯會的資深專家帶領做個人實務分享與研討，就僑青在不同領域遭遇的問題、個人所遇到的挑戰及因應之道等交換意見，小組之間熱烈交流，欲罷不能。

活動接近尾聲時，休士頓客家會青年組組長賴詩宏專程到中心設攤分送防身警報器，以具體行動適度表達對美國社會興起的反亞裔浪潮的關切。賴詩宏在美國出生成長，和座談會中以留學生為主的在職僑青互動熱絡，雙方同樣顯現參與公眾事務的熱情，一起為活動劃下完美句點。

美國 休士頓 亞裔

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