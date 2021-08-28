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7個月購4旅館 賴賢安團隊出手準

記者封昌明／休士頓報導
寧靜、賴賢安，NL資產管理公司正副總經理。（賴賢安提供）
寧靜、賴賢安，NL資產管理公司正副總經理。（賴賢安提供）

NL資資管理公司副總經理賴賢安(Andrew S Lai, PE MBA)，原為石油工程師，也是RICE MBA Ambassador，他的團隊在今年初看準時機在七個月內收購了四家旅館，是華人圈少見的大手筆投資，事實證明他們是成功的，賴賢安進而與團隊決定出版「美國旅館及德州地產的商機與法律」一書，希望能輔導更多有志於此志的菁英共襄盛舉。

與NL資產管理公司員工合影。（賴賢安提供）
與NL資產管理公司員工合影。（賴賢安提供）

2020年的新冠疫情令不少旅館入不敷出，經營困難，財務大失血，只有求援、求助、求售，最後因周轉不靈或資不抵債，淪落到銀行查封、法院拍賣。對業主們來說，這真是一場大災難，但對有準備的人來說，危機就是轉機，就是入場併購的最好機。

賴賢安說，「美國旅館及德州地產的商機與法律」這本書，就是我們四位共同作者在賴清陽律師的領導下，做了客觀、科學的統計、精細的財務分析、多方面的商情判斷，做好逆勢操做中最壞的打算，有審慎的預算及超前部署，當然更有樂觀的計畫，轉虧為盈的計畫，買低賣高從而獲利。

與旅館員工合照。（賴賢安提供）
與旅館員工合照。（賴賢安提供）

房地產投資一直被證明是一個充滿起伏的迷人行業。賴賢安還記得小時候等著媽媽帶著當天旅館的現金回家。他說，每天晚上，我們都會清點鈔票和硬幣，以確保收入與帳目相匹配。這確實是我與金錢打交道的最初記憶之一。賴賢安跟隨父母腳步的變化，開始照顧家人的房地產投資組合，從辦公室、土地、購貨中心、零售和獨戶住宅開始。

儘管新冠疫情對房地產資產造成嚴重破壞，在2020年Covid-19的高峰期，賴賢安所屬團隊是少數敢於逢低買入並收購多家酒店的人。在七個月裡進行四次酒店收購，包括Marriott-Courtyard, Residence Inn, Hilton-Hampton Inn, Holiday Inn-Express, Candlewood Suites, Wyndham La Quinta Inn & Suites.等，並能夠組建我們現在功能齊全的酒店管理和運營團隊。

賴賢安表示，對於每一次合作，最重要的是不僅要有志同道合的合作夥伴，而且還要互補彼此的技能。自2018年以來，與合作夥伴寧靜一直試圖聯手收購房地產，但我們無法預料 Covid-19居然會成為我們第一次收購的原因。2020年底，我們兩人在父親賴清陽和寧永健的支持下成立了一個團隊，在不到一年的時間裡，該團隊已經積累四家品牌酒店。

賴賢安被選為RICE-MBA-CORPORATE AMBASSADOR。（賴賢安...
賴賢安被選為RICE-MBA-CORPORATE AMBASSADOR。（賴賢安提供）

他們的團隊在解業成加入後，擁有加州思維，敢於放眼大局，不懼怕抓住機遇。最後，在賴清陽指導下結合起來，成為一支強大的團隊。

我的父母為我鋪平了道路，我期待著面對讓他們感到自豪及驕傲的挑戰。「使夢想成真的秘訣可以濃縮為四個C，好奇、信心、勇氣以及一致性。其中最重要的就是信心，如果你相信一件事，就要全面地、絕對地、毫無懷疑地去深信它。」 語出華德迪士尼。

與奧運銅牌高爾夫球名將潘政琮（CT PAN）合影。（賴賢安提供）
與奧運銅牌高爾夫球名將潘政琮（CT PAN）合影。（賴賢安提供）

賴賢安強調：我對旅館酒店的經營有信心，全面地、絕對地，毫無懷疑地去深信它，今日努力耕耘，明天才能歡樂收割。我深信不疑！

旅館 房地產 投資

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