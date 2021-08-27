我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

李恆依、恆嘉入空手道國家隊 待資助

記者封昌明╱士頓報導
李明勳在孩子還小的時候，即教導他們國軍的刺槍術。 （李明勳提供）
李明勳在孩子還小的時候，即教導他們國軍的刺槍術。 （李明勳提供）

來自台灣的李恆依、李恆嘉姐弟，在父親李明勳的調教下，日前雙雙入 選美國國際空手道代表隊AAU National Team USA ，下個月底他們將代表美國隊前往羅馬尼亞參加世界杯的比賽，駐休士頓台北經濟文化辦處處長羅復文8月25日造訪他們位在梨城的道館，幫他們加油打氣！

(影音來源:李明勳)

羅復文說，看到過去曾任中華民國陸軍東引救指部擔任連士官督導長的李明勳，竟教導孩子練習國軍的刺槍術，進而融入空手道的套路中，讓他嘆為觀止，再看到兩個孩子演練一套空手道，展現出精神抖擻殺氣騰騰的模樣，讓他也忍不住拿到道具演練一下他以前在海軍陸戰隊服役時學習的刺槍術。

李明勳（圖右）的一對兒女，雙雙入選空手道國家代表隊，表現優異。（李明勳提供）
李明勳（圖右）的一對兒女，雙雙入選空手道國家代表隊，表現優異。（李明勳提供）

以一位台灣的新移民竟然能在梨城開設空手道館，並且還能招收60餘位學員，在該地區頗具知名度，羅復文非常欽佩李明勳的奮鬥精神，而且他們還將中華民國國旗長期高掛在道館上方，表示李明勳不忘本心繫祖國。

李恆依（左二）、李恆嘉（左一）姐弟獲獎無數，羅復文（右三）讚譽有加。（記者封昌明...
李恆依（左二）、李恆嘉（左一）姐弟獲獎無數，羅復文（右三）讚譽有加。（記者封昌明╱攝影）
羅復文拿起道具與李明勳（左二）的一雙兒女合照。 （記者封昌明╱攝影）
羅復文拿起道具與李明勳（左二）的一雙兒女合照。 （記者封昌明╱攝影）

李明勳說，他的這一對兒女半個月前參加空手道比賽，賽後的第二天他們去參加國手資格選拔賽，經過12天的評估後，雙雙入選美國國家代表隊AAU National Team USA ，下個月底他們將代表美國去羅馬尼亞參加比賽，但他沒有料到，每個人參賽必需自備4千美元的旅費，這讓他捉襟見肘，不得已只好在眾籌網頁上尋求援助： https://gofund.me/8c3922b4。

募款活動展開以來，善款即如雪片般飄來，但距離目標8千元仍有一段距離，李明勳呼籲華人朋友支持，讓這對來台灣優秀孩子能有一展長才的機會。以下連結

中國城山水眼鏡負責人禹道慶與李明勳，都曾先後服役於東引島的反共救國軍，他展現了當年在東引島的口號「同島一命」的精神，全力為李明勳奔走，他曾多次造訪梨城的空手道館，對李明勳的一雙兒女讚譽有加，文的學業表現好，武的空手道現又入選國家隊，將代表美國出賽，父母教導有方，也是台灣人之光，希望大家共襄盛舉，慷慨解囊。

山水眼鏡負責人禹道慶（左一）多次造訪李明勳位於梨城的道館及餐廳，希望能助一臂之力...
山水眼鏡負責人禹道慶（左一）多次造訪李明勳位於梨城的道館及餐廳，希望能助一臂之力。（記者封昌明╱攝影）

美國 台灣 中國

上一則

東奧高球銅牌潘政琮返僑區 經文處送贏球手氣鰻魚飯

下一則

大華府浙大校友會 郭玉貴28日談「創意資本」

延伸閱讀

NHK撰文法國女將拜師感人故事 為空手道重返奧運鋪路？

NHK撰文法國女將拜師感人故事 為空手道重返奧運鋪路？
東奧／為何空手道一屆限定？外媒分析判決令人難以理解

東奧／為何空手道一屆限定？外媒分析判決令人難以理解
東奧摘銅牌 黃筱雯獻給「兩位」爸爸

東奧摘銅牌 黃筱雯獻給「兩位」爸爸
巴黎奧運項目將縮減瘦身 影響中華隊獎牌庫

巴黎奧運項目將縮減瘦身 影響中華隊獎牌庫
尹笑言+龐倩玉…女子空手道、摔跤雙摘銀

尹笑言+龐倩玉…女子空手道、摔跤雙摘銀
文姿云空手道摘銅 台灣東奧添第12面獎牌

文姿云空手道摘銅 台灣東奧添第12面獎牌

熱門新聞

新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

2021-08-20 12:25
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
Will Brooks與女兒Carter Brooks。（KHOU）

來不及過女兒第一個聖誕節　德州新手爸爸新冠亡

2021-08-19 21:14
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命