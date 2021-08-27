李恆依、恆嘉入空手道國家隊 待資助

李明勳在孩子還小的時候，即教導他們國軍的刺槍術。 （李明勳提供）

來自台灣 的李恆依、李恆嘉姐弟，在父親李明勳的調教下，日前雙雙入 選美國 國際空手道代表隊AAU National Team USA ，下個月底他們將代表美國隊前往羅馬尼亞參加世界杯的比賽，駐休士頓台北經濟文化辦處處長羅復文8月25日造訪他們位在梨城的道館，幫他們加油打氣！

(影音來源:李明勳)

羅復文說，看到過去曾任中華民國陸軍東引救指部擔任連士官督導長的李明勳，竟教導孩子練習國軍的刺槍術，進而融入空手道的套路中，讓他嘆為觀止，再看到兩個孩子演練一套空手道，展現出精神抖擻殺氣騰騰的模樣，讓他也忍不住拿到道具演練一下他以前在海軍陸戰隊服役時學習的刺槍術。 李明勳（圖右）的一對兒女，雙雙入選空手道國家代表隊，表現優異。（李明勳提供）

以一位台灣的新移民竟然能在梨城開設空手道館，並且還能招收60餘位學員，在該地區頗具知名度，羅復文非常欽佩李明勳的奮鬥精神，而且他們還將中華民國國旗長期高掛在道館上方，表示李明勳不忘本心繫祖國。 李恆依（左二）、李恆嘉（左一）姐弟獲獎無數，羅復文（右三）讚譽有加。（記者封昌明╱攝影） 羅復文拿起道具與李明勳（左二）的一雙兒女合照。 （記者封昌明╱攝影）

李明勳說，他的這一對兒女半個月前參加空手道比賽，賽後的第二天他們去參加國手資格選拔賽，經過12天的評估後，雙雙入選美國國家代表隊AAU National Team USA ，下個月底他們將代表美國去羅馬尼亞參加比賽，但他沒有料到，每個人參賽必需自備4千美元的旅費，這讓他捉襟見肘，不得已只好在眾籌網頁上尋求援助： https://gofund.me/8c3922b4。

募款活動展開以來，善款即如雪片般飄來，但距離目標8千元仍有一段距離，李明勳呼籲華人朋友支持，讓這對來台灣優秀孩子能有一展長才的機會。以下連結

中國 城山水眼鏡負責人禹道慶與李明勳，都曾先後服役於東引島的反共救國軍，他展現了當年在東引島的口號「同島一命」的精神，全力為李明勳奔走，他曾多次造訪梨城的空手道館，對李明勳的一雙兒女讚譽有加，文的學業表現好，武的空手道現又入選國家隊，將代表美國出賽，父母教導有方，也是台灣人之光，希望大家共襄盛舉，慷慨解囊。