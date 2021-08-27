東奧高球銅牌潘政琮返僑區 經文處送贏球手氣鰻魚飯

羅復文致贈一大盒饅魚給潘政琮，鼓勵他再接再厲。（記者封昌明╱攝影）

台灣 高球一哥潘政琮日前在東京奧運 勇奪銅牌舉國振奮，賽後返回僑居地休士頓 後，隨即展開訓練，為著下一輪的比賽做準備，8月25日他在太太林盈君陪同下造訪駐休士頓台北經濟文化辦事處，全處上下爭相索取簽名球。

陪同經文處長羅復文出席接待的松年學院董事長陳美芬、院長許勝弘、美南台灣旅館公會會長陳清諒都盛讚潘政琮表現優異為國爭光，全僑都以他為榮，希望他繼續努力，讓世界看見台灣，也讓台灣在世界的高爾夫球運動中擁有一席之地，許勝弘並分享他在觀看潘政琮比賽經過的心得，鼓勵他再接再厲。 羅復文（圖右）致贈高爾夫球桿給潘政琮（圖左）。（記者封昌明╱攝影）

潘政琮說，在東奧比賽中，首輪打完一度並列57名，最後在四輪打完後與另外7名選手一同並列第3名，進入銅牌加洞賽後，他更是戲劇性擊敗其他6名好手，而潘政琮也透露，其實在首輪表現不理想，心想離奪牌的希望越來越遠了，他為了轉換心情決定與老婆一起享用鰻魚飯大餐，沒想到接下來幾輪表現大躍進，也讓他為保留手氣，連續吃了3天的鰻魚飯。 潘政琮在休台姐妹市建交60周年的明信片上簽名留念。（記者封昌明╱攝影）

為了鼓勵潘政琮，羅復文特別準備了一大盒鰻魚給他帶回去享用，希望他能再創高峰，羅復文盛贊潘政琮是第一位華人、第一位亞裔，更是第一位台灣人在這項比賽中獲獎，全體國人都以他為榮。

羅復文指出，高爾夫球運動向來都不是亞洲人的強項，而且潘選手克服身材的障礙，在父母親艱辛的培育下勇奪銅牌，在主流社會中取得重大的成就，相當不容易，最特別的太太林盈君刻意低調，樂做桿弟，默默地支持夫婿，希望不要因為她政二代的身份影響到潘政琮在高爾夫球界的發展。 松年學院致贈紀念品給潘政琮夫婦。（記者封昌明╱攝影）

林盈君是台灣前立委林鈺祥的女兒，與潘政琮在2016年結婚，她從特助變「賢內助」，一直是潘政琮比賽「助攻手」，跟著老公到處出征，這次成功闖進東奧，獲得佳績，夫妻兩人伉儷情深，目前僑居休士頓仍積極準備下一場的賽事，他們成功的故事獲得僑界一致的讚揚。