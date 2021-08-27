我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

東奧高球銅牌潘政琮返僑區 經文處送贏球手氣鰻魚飯

記者封昌明╱休士頓報導
羅復文致贈一大盒饅魚給潘政琮，鼓勵他再接再厲。（記者封昌明╱攝影）
羅復文致贈一大盒饅魚給潘政琮，鼓勵他再接再厲。（記者封昌明╱攝影）

台灣高球一哥潘政琮日前在東京奧運勇奪銅牌舉國振奮，賽後返回僑居地休士頓後，隨即展開訓練，為著下一輪的比賽做準備，8月25日他在太太林盈君陪同下造訪駐休士頓台北經濟文化辦事處，全處上下爭相索取簽名球。

陪同經文處長羅復文出席接待的松年學院董事長陳美芬、院長許勝弘、美南台灣旅館公會會長陳清諒都盛讚潘政琮表現優異為國爭光，全僑都以他為榮，希望他繼續努力，讓世界看見台灣，也讓台灣在世界的高爾夫球運動中擁有一席之地，許勝弘並分享他在觀看潘政琮比賽經過的心得，鼓勵他再接再厲。

羅復文（圖右）致贈高爾夫球桿給潘政琮（圖左）。（記者封昌明╱攝影）
羅復文（圖右）致贈高爾夫球桿給潘政琮（圖左）。（記者封昌明╱攝影）

潘政琮說，在東奧比賽中，首輪打完一度並列57名，最後在四輪打完後與另外7名選手一同並列第3名，進入銅牌加洞賽後，他更是戲劇性擊敗其他6名好手，而潘政琮也透露，其實在首輪表現不理想，心想離奪牌的希望越來越遠了，他為了轉換心情決定與老婆一起享用鰻魚飯大餐，沒想到接下來幾輪表現大躍進，也讓他為保留手氣，連續吃了3天的鰻魚飯。

潘政琮在休台姐妹市建交60周年的明信片上簽名留念。（記者封昌明╱攝影）
潘政琮在休台姐妹市建交60周年的明信片上簽名留念。（記者封昌明╱攝影）

為了鼓勵潘政琮，羅復文特別準備了一大盒鰻魚給他帶回去享用，希望他能再創高峰，羅復文盛贊潘政琮是第一位華人、第一位亞裔，更是第一位台灣人在這項比賽中獲獎，全體國人都以他為榮。

羅復文指出，高爾夫球運動向來都不是亞洲人的強項，而且潘選手克服身材的障礙，在父母親艱辛的培育下勇奪銅牌，在主流社會中取得重大的成就，相當不容易，最特別的太太林盈君刻意低調，樂做桿弟，默默地支持夫婿，希望不要因為她政二代的身份影響到潘政琮在高爾夫球界的發展。

松年學院致贈紀念品給潘政琮夫婦。（記者封昌明╱攝影）
松年學院致贈紀念品給潘政琮夫婦。（記者封昌明╱攝影）

林盈君是台灣前立委林鈺祥的女兒，與潘政琮在2016年結婚，她從特助變「賢內助」，一直是潘政琮比賽「助攻手」，跟著老公到處出征，這次成功闖進東奧，獲得佳績，夫妻兩人伉儷情深，目前僑居休士頓仍積極準備下一場的賽事，他們成功的故事獲得僑界一致的讚揚。

駐休士頓台北經文處處長羅復文（右三）、松年學院董事長陳美芬（右二）、院長許勝弘（...
駐休士頓台北經文處處長羅復文（右三）、松年學院董事長陳美芬（右二）、院長許勝弘（右一）、美南台灣旅館公會會長陳清諒（左一）歡迎東奧高爾夫球銅牌得主潘政琮（左三）、林盈君（左二）夫婦的到訪。（記者封昌明╱攝影）

台灣 休士頓 東京奧運

上一則

伊州室內強制戴口罩 教職員須打疫苗

下一則

李恆依、恆嘉入空手道國家隊 待資助

延伸閱讀

NBA／因傷缺席東奧 勒夫將從板凳出發

NBA／因傷缺席東奧 勒夫將從板凳出發
上奧運頒獎台動作怪怪的？潘政琮：內褲濕啦

上奧運頒獎台動作怪怪的？潘政琮：內褲濕啦
東奧／潘政琮吃3天鰻魚飯 終擊敗老婆偶像麥克羅伊

東奧／潘政琮吃3天鰻魚飯 終擊敗老婆偶像麥克羅伊
東奧／加賽不敵潘政琮…高球球王：從未如此努力爭第3

東奧／加賽不敵潘政琮…高球球王：從未如此努力爭第3
曾是體操選手 謝長廷感謝李智凱 圓了他60年前的奧運夢

曾是體操選手 謝長廷感謝李智凱 圓了他60年前的奧運夢
高球／荷蘭漂亮選手完賽 姊姊開「波音737」載回家

高球／荷蘭漂亮選手完賽 姊姊開「波音737」載回家

熱門新聞

新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

2021-08-20 12:25
休士頓都會區南郊蓋文斯頓市的葛維茲旅館上吊自殺，傳聞她的鬼魂如今依舊飄蕩在501房間（Hotel Galvez & Spa網頁）

暗夜大冰櫃厚門自開　德州糖果店再現鬼跡

2021-08-24 18:06
Will Brooks與女兒Carter Brooks。（KHOU）

來不及過女兒第一個聖誕節　德州新手爸爸新冠亡

2021-08-19 21:14
嘉年華海景號7月自蓋文斯頓出港，重啟遊輪旅遊。(蓋文斯頓港臉書)

遊輪觀光重啟後 傳出首宗新冠死亡案例

2021-08-24 18:37

超人氣

更多 >
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 傳全網封殺 作品下架、除名
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命