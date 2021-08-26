照顧老年失憶 「記憶護理」新法9月上路

失智患者常會執著於一件事，周圍的人需要付出更多耐心。(Pexels網頁)

老年失憶是高齡社會才會普及的疾病，大眾逐漸感受到失智老人問題對家庭的衝擊，德州 議會6月份通過一項法案，「記憶護理」(memory care)新一章將在9月1日生效。

奧斯汀市民夏倫巴特勒(Sharon Butler)家裡展示有許多她媽媽桃樂絲(Dorothy)的藝術創作，包括雕塑、油畫、炭筆畫等等，夏倫從小就每每對媽媽的藝術天份深深驚嘆。在夏倫25歲那年，桃樂絲在油畫課堂上中風 ，被送到醫院的加護病房ICU治療，情況穩定後醫生發現她得了血管性失憶症(vascular dementia) ，中風引起的腦部缺氧造成了這個問題。

後來桃樂絲又被確診出罹患阿茲海默症(Alzheimer's disease) ，但她仍然堅持要做藝術創作，夏倫悄悄地發現，母親開始去買對號著色(color by number)的本子來繪畫，她對母親身心與智力的迅速退化感到無助和悲痛。當時夏倫的父親還能照顧母親，爸媽兩人搬進老人公寓，由爸爸照顧媽媽，但他給住處做了一些改裝，讓母親進不了廚房，免得她受到刀傷燙傷。

夏倫回想那些年幸虧父親健在，不但主掌一切家事，更是母親的好伴侶，讓母親享受了許多年的溫馨親情。多年之後，夏倫又給婆婆找到一家好的安老院享其天年，2019年她又替姨媽找到一個好處所。在這許多的尋訪經歷中，她發現「記憶護理」在德州並沒有明確的定義，很多地方都宣稱有照顧失憶症患者的能力，政府的監管權也沒有明確規定。

由民主黨籍州參議員鮑爾 (Beverly Powell)主筆的SB 383法案通過州議會以後，艾伯特州長在6月14日簽署，將於9月1日生效。這項法案規定，宣稱有記憶護理的場所，必須用單張表格，明確指出得到哪些層級的認證，並得到家屬簽名點頭。鮑爾指出，佛州長久以來是退休人士遷居養老的樂園，這方面的法規比較成熟，德州將以佛州為楷模繼續改進。

依病人的病情深淺，記憶護理有許多層級，越是不能自理的費用越貴。阿茲海默協會的人員指出，有些機構是以營利為目的，想盡辦法把病人拉進來，因此應該貨比三家，如果你還在考慮時，有哪一家的銷售員向你表示可以打折，就一定不能選那一家，因為他們所給的護理水平也會打折扣。