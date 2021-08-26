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高燒、呼吸困難、意識模糊 快去急診

【休士頓訊】
疫情飆升使醫療人員疲於奔命。( Wellstar Health System網頁)
疫情飆升使醫療人員疲於奔命。( Wellstar Health System網頁)

疫情飆升使醫療人員疲於奔命，民眾應該特別慎防意外和感染，以免得不到周全的醫療照顧，但有些情況下必須送醫急救，醫療專家提供幾項重點作為判斷的依據。

目前德州除了新冠疫情猖獗之外，還有別種呼吸道疾病在傳播，有些病是不會有重大危險的，小病上醫院除了給醫療人員不必要的負擔之外，出入病人聚集的地方徒增染疫的風險。如果只是輕度發燒(不超過100度F) 、疲倦、咳嗽、喉嚨痛等，應該留在家中休息，也可打電話向醫師 諮詢。

但有些情況是必須送急診的，包括持續高燒、呼吸困難、攝取的水分不是吐出就是瀉掉、意識模糊不清、無法起床、嘴唇或臉部發青、持續的胸痛、壓迫感和呼吸道阻塞。

德州健康之星醫療系統(Wellstar Health System)的傳染病預防科醫師布蘭斯帖特(Dr. Danny Branstetter)指出，比起1月份那次的疫情爆發，這次病人染疫比例增加最多的是30-39歲的成人，以及年紀在18歲以下的兒童與青少年，這兩組的增幅都超過30%。

年紀超過12歲的人都可以免費打疫苗，相信科學、尋求自保的人只要打過疫苗，染疫、住院、死亡的機率就降低很多，離家時自己再戴上口罩，更可把風險大幅降低，這些人不必去和拒戴口罩的人起爭執。

如今爭議最大的是年紀不到12歲兒童的安全，他們還不能打疫苗，沒有辦法可以增加他們的抵抗力，只能尋求預防的方式，像是戴口罩和保持距離，但德州州長禁止學區發布口罩強制令，使得學童染疫的風險增高，以致許多謹慎的家長決定不讓孩子到校上課。

口罩 德州 疫情

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