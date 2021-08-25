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德州中文教師學會 網路年會圓滿完成

【休士頓訊】
美國德州中文教師學會年會7月31日圓滿完成。（台北經文處楊淑雅組長提供）
美國德州中文教師學會年會7月31日圓滿完成。（台北經文處楊淑雅組長提供）

德州中文教師學會於日前舉辦一場網路年會及會後工作坊的學術盛宴。此次學術活動特別感謝駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組協助，休士頓僑務諮詢委員暨E&M基金會董事長王敦正及其夫人洪明月大力贊助及支持。

德州中文教師學會此次主辦的活動八方雲集；除了講員們都是在其領域中卓越之人才外，還吸引了來自全球世界各地近百名優秀的中文教育者來參與，為所有海外中文教育工作者提供了一個教學資源分享、教學方法研討，及認識更多出色的中文教育者之平台。

此次年會主要探討新趨勢下之網絡教學平台的多元化教學模式。德州中文教師學會會長李宇心為活動致開幕詞，她希望通過年會有助於為日後中文教學與推廣，也希望與會老師們能從中獲得寶貴的教學經驗。

駐休士頓台北經濟文化辦事處教育組長楊淑雅介紹台灣在疫情下推廣中文教育的新策略，分享優華語計畫及中小學際教育交流等資訊。緊接著，本次年會的主講嘉賓陳惠卿帶來內容豐富、詳實的講座。

陳惠卿在美國的正規學校系統裡教過不同的語言課，學生覆蓋不同年齡層。在二十多年的教學實踐中，陳惠卿確定「可理解性輸入」的重要性。她認為建構「可理解性輸入」於課堂中，能讓課堂變得更加生動有趣，吸引學生的注意力，激發學生的參與感，並增加學生的積極性。她並在會後工作坊裡介紹「可理解性課堂」。

來自德州大學達拉斯分校的楊子萱老師，分享她這一年的學術研究成果「Examination of Variables that Affect University Students’ Learning Achievement in Chinese」。

來自德州國際領袖學校的趙鳳春老師介紹傳授太極和氣功的經驗。休士頓大學(University of Houston)的麥查理老師展示如何設計聽力練習的學生輸入和自動評分。Carroll High School 的李宇心老師和Colleyville Heritage高中的吳玫瑤老師一起為與會者介紹成為ACTFL口語考官的經驗。

St. Edward's University 的蔡幸芝老師的講「字的故事」，介紹一些生動的活動來引起學生對漢字產生興趣。德州大學奧斯汀分校林逸君老師，講述如何讓學生學會使用符合交際場合的語法結構和應對方式。

在此次年會中，德州中文教師學會也舉辦第一屆學生中文習作精選頒獎典禮。典禮由習作精選活動主席楊子萱老師主持，並恭喜獲得入選作品的指導老師們：江家榮、許明珠、李宇心、林靜容、張京和張漣。入選的學生作品將收入年底出版的「德州中文教師學會學生中文習作精選」電子刊物中。

大會由德州中文教師學會會長李宇心感謝所有參加的老師、講員、贊助單位、還有幕後辛勞付出的理事們，並邀約大家明年年會於休士頓再見。

美國德州中文教師學會年會7月31日圓滿完成。（台北經文處楊淑雅組長提供）
美國德州中文教師學會年會7月31日圓滿完成。（台北經文處楊淑雅組長提供）
美國德州中文教師學會年會7月31日圓滿完成。（台北經文處楊淑雅組長提供）
美國德州中文教師學會年會7月31日圓滿完成。（台北經文處楊淑雅組長提供）

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