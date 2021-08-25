美福藥局呼籲符合資格者快打加強針

僑聯總會美南辦事處主任賴李迎霞(左）呼籲符合資格的僑胞趕快來打加強針。 （記者封昌明／攝影）

根據德州 醫療部門公佈，受新冠變種病毒的影響，德州已超過291萬人感染，逾4800人住院，而且年齡也有下降趨勢。美福藥局 主任藥師呂岳勳呼籲，民眾應按照CDC建議中度以及重度免疫系統低下者接受第三劑，以加強自身抗體。

呂岳勳強調，民眾若正在接受癌症治療、器官移植、兩年內曾接受幹細胞治療、中重度原發原性免疫不全、末期或未經治療的愛滋病患者、正在接受高劑量類固醇或其他免疫抑制劑藥物等的患者，可在接受未第二針m-RNA後至少28天再進行第三針疫苗 的加強。

以上所說是指需打第三針的民眾，但對一般民眾而言打的是加強針（Booster），根據CDC指出，呂岳勳表示將優先用第一線的醫護人員、老人公寓的居民及其它年長的人。而且必需是在打完第二針m-RNA疫苗8個月後，體內的抗體含量逐漸下降者，才符合條件。

僑聯總會美南辦事處主任賴李迎霞24日在美福藥局施打加強計（Booster），她鼓勵休士頓僑胞務必把握機會施打第三針疫苗，美福藥局在中國城服務非常專業親切而且交談容易，店內員工都會詳細解釋打疫苗接種後的反應，令人更加了解接種疫苗的效果，也無需預約時間非常便民的服務態度又親切。