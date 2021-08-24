馬康喆獲美國油畫協會評審金獎

馬康喆18歲那年榮獲美國油畫協會最年輕的簽名會員榮譽。(吳蘭華提供）

青年畫家馬康喆(Kyle Ma)今年四月以油畫作品「錫安大角羊」 (Zion Bighorn Sheep)，獲得美國 油畫協會30周年全國年度評審展金獎，贏得2萬5000元獎金。美國西南藝術雜誌(Southwest Art)8、9月號，報道馬康喆及得獎畫作。

往年獲得該項金獎的畫家包括美國油畫協會史上首位華人會長涂志偉、美國油畫協會會員暨中國旅美畫家司徒綿，以及丹格哈特和C.W蒙迪等著名畫家。

10歲隨父母從台灣移民 美國的馬康喆，從小就顯示出與眾不同的繪畫才能。馬康喆2、3歲剛能握筆就開始塗塗畫畫，2010年他隨父母移民美國後，繼續追求對藝術的酷愛。他父母為他找到奧斯汀一家美術班，每周學畫一到兩次。

馬康喆回憶，學了一年半後，老師就建議他開始自己去探索。於是他大量閱讀約翰卡爾森和理查德施密特等人的美術專著。他還兩次參加著名美籍越裔畫家何光（Quang Ho）的油畫工作坊。

父親馬天睿說，馬康喆14歲那年，他們一家去懷俄明州傑克森市旅遊，慕名走進威爾考克斯的畫廊。店主吉姆威爾考克斯是畫家。對方看了馬康喆的畫後對他們說，10年後再來。堅信自己兒子的才能，第二年在陪同馬康喆參加在當地舉辦斯考特克里斯廷森的油畫工作坊時，馬康喆母親吳蘭華決定再訪威爾考克斯畫廊。看了他們帶的馬康喆油畫後，這次畫廊終於展開雙臂歡迎。隨後一些著名畫廊也展示馬康喆的畫作。

美國油畫協會、美國印象派畫家協會、薩爾馬貢迪(Salmagundi)俱樂部和美國外光寫生（Plein Air）協會等也紛紛接納馬康喆為會員。馬康喆16歲舉辦個人畫展 ，展出70多幅畫作。自此，馬康喆連續五年每年舉辦一次個人畫展。

馬康喆目前是奧斯汀德州大學地質學專業三年級學生，課業和畫畫兩不誤。馬康喆沒有讀過美術學院，也沒有打算入讀美術學院。他透露，明年畢業後就開始專門畫畫。

他最近一幅「陽光普照的牧場」（Sunlit Pastures）獲得美國藝術復興中心（ART RENEWAL CENTER）國際沙龍賽動物類第一名。