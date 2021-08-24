告餐廳讓他喝太多 酗酒男獲賠550萬

德州La Fogata餐廳因為節制客人飲酒，竟被判賠550萬元。( La Fogata臉書)

德州 安德魯縣男子羅爾斯（Daniel Rawls）數月前對La Fogata墨西哥 燒烤餐廳（La Fogata Mexican Grill）提起民事訴訟，聲稱該餐廳給他喝太多酒，導致他在與另一名顧客爭吵中受傷。他於7月27日獲法院裁定，可得到550萬元賠償。

休士頓紀事報報導，根據法庭紀錄，羅爾斯在5月17日通過其律師，針對2019年5月發生在La Fogata墨西哥燒烤餐廳酒後受傷而控告該餐廳。

訴訟稱，羅爾斯於2019年5月在La Fogata喝酒後，在餐廳停車場與另一位酗酒顧客Robert Henrickson發生口角。羅爾斯聲稱在爭吵時頭部受傷。

訴訟稱，La Fogata老闆Lourdes Galindo和另一名身分不明的調酒師，應對他受傷負責，因他們允許兩人過量飲酒且一起離開餐廳。這家餐廳在羅爾斯受傷後，沒有叫救護車也是疏忽大意。

訴訟指出，調酒師沒有接受充分培訓，無法發現顧客何時飲酒過度。羅爾斯還聲稱，餐廳老闆未能確保停車場不會有「對酒醉的顧客造成跌倒危險」的障礙物。

訴訟稱，羅爾斯在被毆打後，摔倒在「一個不平坦的停車場」，頭部受傷，「嚴重且虛弱」。

根據訴訟，羅爾斯對餐廳提出五項索賠，包括場所責任、疏忽和可預期的犯罪行為中造成傷害等。安德魯縣法院在缺席判決中裁定羅爾斯勝訴，這意味著La Fogata業主並未回應訴訟，或未出席聽證會。法院並未裁定羅爾斯的主張是否屬實。

根據德州上訴程序，若La Fogata餐廳打算尋求新的審判，他們有30天的時間上訴。

據稱羅爾斯有酗酒史，安德魯縣監獄 紀錄顯示，他在2019年2月和今年5月，因兩次公共酒醉被捕。