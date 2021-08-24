輝瑞疫苗獲批 州府撤告學區

輝瑞獲完全批准，結束帕克斯頓(左)與聖安東尼奧學區總監馬丁尼茲的法律攻防。(KSAT電視台網頁)

聖安東尼市KSAT電視台報導，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）23日完全批准由輝瑞藥廠（Pfizer）與德國廠商BioNTech研發的新冠肺炎疫苗 後，德州 檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）不再就聖安東尼奧獨立學區 （San Antonio ISD，SAISD）提起疫苗訴訟。

帕克斯頓20日，對聖安東尼奧獨立學區於本月初宣布學區疫苗令提起訴訟。該學區還逕自發布口罩令，要求教職員工和學生戴口罩。據信該學區也是德州第一個要求接種疫苗的學區。

德州檢察長稱，該學區違反德州州長艾伯特（Greg Abbott）行政命令，該命令禁止政府公家機關、單位實體，強制要求僱員施打僅獲得緊急授權的疫苗。

該訴訟提出後，聖安東尼奧獨立學區總監馬丁尼茲（Pedro Martinez）致函員工，澄清疫苗令取決於FDA完全批准。隨著FDA 23日完全批准輝瑞疫苗，該疫苗令是合法的。

即便如此，帕克斯頓在記者會上指出，「法律非常清楚：任何公家、政府實體單位，都不能強迫任何人接受緊急使用授權下的新冠肺炎疫苗。但聖安東尼奧獨立學區試圖按照自己一套規則行事。感謝上天，我們阻止了他們。」

學區官員證實，要求學區教職人員全面於10月15日前完成疫苗接種的命令持續有效。馬丁尼茲並在聲明中，敦促工作人員和社區成員儘快接種疫苗。

「我們知道聖安東尼奧有許多居民不願接種疫苗，因疫苗僅獲得緊急授權，希望等待疫苗獲得完全批准。現在這一刻已經到來，請民眾接種疫苗，保護自己、社區和城市兒童。」

FDA的批准，可望在全國掀起一波強制疫苗接種要求。五角大廈宣布將要求所有服務人員全面接種新冠肺炎疫苗。