我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台56歲網路作家打高端疫苗 隔日不適猝死

12場山火在燒 逼近太浩湖盆地…加州向聯邦求援

輝瑞疫苗獲批 州府撤告學區

編譯組／綜合報導
輝瑞獲完全批准，結束帕克斯頓(左)與聖安東尼奧學區總監馬丁尼茲的法律攻防。(KSAT電視台網頁)
輝瑞獲完全批准，結束帕克斯頓(左)與聖安東尼奧學區總監馬丁尼茲的法律攻防。(KSAT電視台網頁)

聖安東尼市KSAT電視台報導，聯邦食品暨藥物管理局（FDA）23日完全批准由輝瑞藥廠（Pfizer）與德國廠商BioNTech研發的新冠肺炎疫苗後，德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）不再就聖安東尼奧獨立學區（San Antonio ISD，SAISD）提起疫苗訴訟。

帕克斯頓20日，對聖安東尼奧獨立學區於本月初宣布學區疫苗令提起訴訟。該學區還逕自發布口罩令，要求教職員工和學生戴口罩。據信該學區也是德州第一個要求接種疫苗的學區。

德州檢察長稱，該學區違反德州州長艾伯特（Greg Abbott）行政命令，該命令禁止政府公家機關、單位實體，強制要求僱員施打僅獲得緊急授權的疫苗。

該訴訟提出後，聖安東尼奧獨立學區總監馬丁尼茲（Pedro Martinez）致函員工，澄清疫苗令取決於FDA完全批准。隨著FDA 23日完全批准輝瑞疫苗，該疫苗令是合法的。

即便如此，帕克斯頓在記者會上指出，「法律非常清楚：任何公家、政府實體單位，都不能強迫任何人接受緊急使用授權下的新冠肺炎疫苗。但聖安東尼奧獨立學區試圖按照自己一套規則行事。感謝上天，我們阻止了他們。」

學區官員證實，要求學區教職人員全面於10月15日前完成疫苗接種的命令持續有效。馬丁尼茲並在聲明中，敦促工作人員和社區成員儘快接種疫苗。

「我們知道聖安東尼奧有許多居民不願接種疫苗，因疫苗僅獲得緊急授權，希望等待疫苗獲得完全批准。現在這一刻已經到來，請民眾接種疫苗，保護自己、社區和城市兒童。」

FDA的批准，可望在全國掀起一波強制疫苗接種要求。五角大廈宣布將要求所有服務人員全面接種新冠肺炎疫苗。

疫苗 學區 德州

上一則

應對疫情傑出 夏樂北卡大學獲獎

下一則

網售假疫苗卡 設群組收比特幣

延伸閱讀

南加內陸學校開學後新冠感染病例暴增

南加內陸學校開學後新冠感染病例暴增
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
突破性感染增加 未接種年輕人死亡率高出22倍以上

突破性感染增加 未接種年輕人死亡率高出22倍以上
輝瑞疫苗獲FDA全面認證 加速灣區強制接種疫苗計畫

輝瑞疫苗獲FDA全面認證 加速灣區強制接種疫苗計畫
在南加橙縣看藝術表演須戴口罩和出示疫苗證明

在南加橙縣看藝術表演須戴口罩和出示疫苗證明
白思豪：紐約市公校教職員工 9/27前須接種第一劑疫苗

白思豪：紐約市公校教職員工 9/27前須接種第一劑疫苗

熱門新聞

芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29
艾伯特州長在參加這場集會後確診染上新冠。(艾伯特臉書)

禁止強制戴口罩 德州州長完全接種確診

2021-08-17 17:44
芝加哥公立學校以及伊利諾州所有學校，都已發布強制口罩令，但仍有少部分學校拒絕執行。(芝加哥公校臉書)

伊州鐵腕執行校園口罩令 不遵守就撤銷學校認證

2021-08-20 12:25

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得
華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃

華男非法進蘋果雲端帳戶盜取大量裸照 名人也遭殃