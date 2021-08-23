我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

生鮮電商Weee 改成線上自營模式

【休士頓訊】
Weee！轉換成線上自營生鮮電商模式，為用戶提供從聯絡供應商、選品、送貨上門的一站式服務。（WEEE提供）
Weee！轉換成線上自營生鮮電商模式，為用戶提供從聯絡供應商、選品、送貨上門的一站式服務。（WEEE提供）

2021年3月16日，總部位於美國加州Fremont的生鮮電商Weee，完成3.15億美元的融資。此次融資由老股東DST Global領投，新投資方有黑石、Arena Holdings和Tiger Global。

該輪融資鞏固公司資本，新資金將幫助Weee進一步加速在全美生鮮送貨市場的地域擴張，建立更強大和更多樣化的產品供應鏈，招募頂尖人才，研發最新技術，並拓展美國其他亞裔以及西裔生鮮送貨市場。

Weee於2015年創立，早期以社區團購模式，以特色商品及微信社交吸引華人群體，運營模式在美國顯得獨一無二。

2017年，Weee轉換成線上自營生鮮電商模式，為用戶提供從聯絡供應商、選品、送貨上門的一站式服務，宗旨是從根本上解決華人吃的需求。如今Weee已經覆蓋全美15個城市，服務500萬用戶，年營銷額達數億美元，自行研發物流軟件，配送軟件，從每週五天送貨提升到每週七天送貨，公司規模也急速發展。員工從一開始的三人創業增加到如今的600餘人，每年以幾倍的速度成長。

同時在拓展市場方面，Weee致力於開拓在美的所有亞裔和西裔的生鮮配送市場。儘管生鮮仍然是電子商務領域中滲透率最低的零售品類，但少數族裔生鮮市場到2030年預計將超過4640億美元。 Weee平台商品目前涵蓋了亞洲各族裔以及西裔基本食材以及眾多獨家爆款美食，滿足每年以20%高速增長、未被主流市場滿足的少數族裔對生鮮需求。 Weee計劃2024年將送貨服務擴展到整個北美30多個城市。

Weee創始人兼首席執行官Larry Liu說，少數族裔市場是美國零售電商忽視的領域。我們相信，為這些在美國快速增長的少數族裔社群提供激動人心且平價的商品，高效便捷的送貨上門服務，將有巨大的市場機會。 非常高興能夠借力DST Global和其他新投資者，對零售業未來發展的戰略眼光以及豐富的行業經驗，來幫助他們加速實現商業目標。

為推動在北美的蓬勃發展，Weee各部門目前正在招人，歡迎各位優秀人才加入。共120多個開放職位可查閱https://careers.sayweee.com/。

美國 融資 電商

上一則

全美明年盼復甦 Delta是變數

下一則

德州州長艾伯特確診 陽性4天後檢測轉陰

延伸閱讀

亞裔生辦免費課輔 州參議員劉醇逸獎勵

亞裔生辦免費課輔 州參議員劉醇逸獎勵

漫步聖安東尼奧 邂逅北美威尼斯

漫步聖安東尼奧 邂逅北美威尼斯
人口普查影響選區重劃…人口結構改變 投票權須保障

人口普查影響選區重劃…人口結構改變 投票權須保障
紐約市全民心理健康網啟動 要當心靈捕手

紐約市全民心理健康網啟動 要當心靈捕手
軟體瑕疵恐喪失煞車輔助 北美BMW再次召回Toyota Supra

軟體瑕疵恐喪失煞車輔助 北美BMW再次召回Toyota Supra
全美族裔多元化 馬州、華府分列四、五名

全美族裔多元化 馬州、華府分列四、五名

熱門新聞

芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

2021-08-15 16:35
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
新澤西州最近飽受外來物種提燈蟲的侵擾，官員呼籲民眾盡其所能消滅牠們。(美聯社)

外來物種「提燈蟲」為害 新州下格殺令

2021-08-21 13:29

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城

30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城