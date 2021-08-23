生鮮電商Weee 改成線上自營模式

Weee！轉換成線上自營生鮮電商模式，為用戶提供從聯絡供應商、選品、送貨上門的一站式服務。（WEEE提供）

2021年3月16日，總部位於美國 加州Fremont的生鮮電商 Weee，完成3.15億美元的融資 。此次融資由老股東DST Global領投，新投資方有黑石、Arena Holdings和Tiger Global。

該輪融資鞏固公司資本，新資金將幫助Weee進一步加速在全美生鮮送貨市場的地域擴張，建立更強大和更多樣化的產品供應鏈，招募頂尖人才，研發最新技術，並拓展美國其他亞裔以及西裔生鮮送貨市場。

Weee於2015年創立，早期以社區團購模式，以特色商品及微信社交吸引華人群體，運營模式在美國顯得獨一無二。

2017年，Weee轉換成線上自營生鮮電商模式，為用戶提供從聯絡供應商、選品、送貨上門的一站式服務，宗旨是從根本上解決華人吃的需求。如今Weee已經覆蓋全美15個城市，服務500萬用戶，年營銷額達數億美元，自行研發物流軟件，配送軟件，從每週五天送貨提升到每週七天送貨，公司規模也急速發展。員工從一開始的三人創業增加到如今的600餘人，每年以幾倍的速度成長。

同時在拓展市場方面，Weee致力於開拓在美的所有亞裔和西裔的生鮮配送市場。儘管生鮮仍然是電子商務領域中滲透率最低的零售品類，但少數族裔生鮮市場到2030年預計將超過4640億美元。 Weee平台商品目前涵蓋了亞洲各族裔以及西裔基本食材以及眾多獨家爆款美食，滿足每年以20%高速增長、未被主流市場滿足的少數族裔對生鮮需求。 Weee計劃2024年將送貨服務擴展到整個北美30多個城市。

Weee創始人兼首席執行官Larry Liu說，少數族裔市場是美國零售電商忽視的領域。我們相信，為這些在美國快速增長的少數族裔社群提供激動人心且平價的商品，高效便捷的送貨上門服務，將有巨大的市場機會。 非常高興能夠借力DST Global和其他新投資者，對零售業未來發展的戰略眼光以及豐富的行業經驗，來幫助他們加速實現商業目標。

為推動在北美的蓬勃發展，Weee各部門目前正在招人，歡迎各位優秀人才加入。共120多個開放職位可查閱https://careers.sayweee.com/。