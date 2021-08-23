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全美明年盼復甦 Delta是變數

編譯組／綜合報導
新冠肺炎Delta變種病毒持續肆虐，可能破壞目前在美國經濟增長。(Visit Houston)
新冠肺炎Delta變種病毒持續肆虐，可能破壞目前在美國經濟增長。(Visit Houston)

ABC 13電視台報導，大休士頓夥伴關係（Greater Houston Partnership）研究資深副總裁Patrick Jankowski表示，若新冠肺炎Delta變種病毒持續肆虐，可能破壞目前在美國、全球和休士頓所看到的經濟增長。

Jankowski日前在Cy-Fair休士頓商會於疫情後首次進行的線下會議指出，若美國目前的就業速度持續下去，到2022年年中，美國就應該能完全恢復新冠肺炎疫情期間流失的所有工作崗位。

若發生這種情況，將是美國經濟衰退後，最快的復甦的案例之一。然而Delta變種病毒，可能對這種樂觀情況有所影響，因為當前病例數，甚至比去年同期還高。

哈里斯(Harris)縣公共衛生部門2020年8月16日新增2萬7622起病例，一年後的同一天，卻增加了3萬7205起病例。整體來說，大休士頓地區已恢復疫情期間失去約59%的工作崗位。

大多數受社交距離影響的工作，如餐館、零售和醫療保健等，都恢復至疫情前水平，但Jankowski說，製造業、建築和能源相關產業仍未完全恢復，占該地區尚未復崗的一半。

在經濟復甦進展方面，休士頓在全美前20大都會區中排名第16，落後丹佛、達拉斯、坦帕、底特律、亞特蘭大、鳳凰城等城市。包括聖地牙哥、洛杉磯和舊金山等城市，緊追休士頓之後。

儘管近幾個月房價銷售飆升，汽車銷售回升，但Jankowski說，辦公樓房地產市場需更長時間才能恢復，該地區石油和天然氣工作，可能永遠不會回復至疫情前。

休士頓 疫情 美國

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