不願接種疫苗 德州新手爸爸染疫17天亡

Will Brooks與女兒Carter Brooks。（KHOU）

德州 湯博爾市（Tomball）一對新婚夫妻，正在歡度喜獲麟兒之際，42歲的父親Will Brooks卻在與新冠病毒搏鬥17天後，因為肺衰竭撒手人寰。母親布魯克斯（Katherine Brooks）接受訪問時悲從中來，希望先生當初聽她的話接種疫苗 ，就不會那麼快過世了。

軍人退伍的父親之前擔任保安官，他自認身強體壯，且新冠致死率其實不高，因此當太太接種時，他沒跟著一起接種，但卻意外感染新冠，而且迅速惡化，最後永別四個月大的女兒Carter Brooks。

布魯克斯說，她與女兒都沒事，可能因為喝母奶的關係，所以女兒也獲得免疫力。但她呼籲其他人，千萬別鐵齒，能接種就接種，不然像先生一樣就慘了。

兩人的女兒來之不易，因為年歲都大，兩人經過人工受孕才生下她。布魯克斯說，先生超開心，但是卻連聖誕節 都還沒一起過，就過世了，女兒對父親可說是毫無印象。

布魯克斯強調，先生雖然沒有接種，但是一直都有戴口罩，因此染病後，她只有一個想法，「病毒不會歧視、不挑人的」，就算是個好人也一樣會染病的，因此她希望先生的例子能夠改變某些人的想法，願意接種疫苗。