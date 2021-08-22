我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田納西州暴雨引發洪水 至少10死31失蹤

美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

拜登強制疫苗令 養老院擔心員工離職

編譯組／綜合報導

達拉斯晨報報導，隨著新冠肺炎Delta變種病毒肆虐，許多療養院和長期護理中心要求工作人員強制疫苗令，或替工作人員進行定期檢測，且對染疫者提供專用單位，不少業者擔心可能會導致員工離職，迫使他們已面臨的人員缺少危機更加嚴重。

拜登日前宣布，所有療養院工作人員需接種新冠肺炎疫苗，以便機構持續獲得聯邦醫療保險與補助金。該命令最早可能在下月實施。德州非營利退休和療養院協會LeadingAge Texas執行長George Linial說，「每人都該接種疫苗，但若要求員工強制接種，我們擔心會失去員工。」

療養院經營者表示，疫苗對保證住民和員工安全至關重要，但他們也擔心此規定，恐加劇原有的員工短缺。根據疾病控制與預防中心（CDC）數據，至8月8日，德州養老院工作人員，57%完全接種疫苗，全國範圍為60%。

儘管員工短缺已影響整個醫療保險行業，但Linial表示，對長期護理機構來說，拜登的規定造成的危機同樣嚴重，甚至更甚。

在近期對LeadingAge Texas成員調查數據顯示，20%指出，因人員短缺，他們在疫情期間被迫限制住民申請。60%指出，他們用人力資源機構協助招募工作人員，但此舉增加成本。

該組織220名成員，替超過3萬多德州居民和家庭服務，其中約100人是養老院或輔助生活機構工作人員。其他成員還包括負擔得起住房、家庭護理和臨終關懷者。

Linial指出，疫情死灰復燃，只會增加壓力。「幾個月前疫情趨緩時，感覺隧道的盡頭有了光，養老機構恢復正常，然Delta變種病毒導致疫情激增，工作人員又回到危機模式。」

德州醫療保健協會（Texas Health Care Association）執行長Kevin Warren指出，他擔心強制疫苗要求，對護理、養老中心的影響。

儘管這些單位幾個月以來，一直通過激勵計畫和提供獎金說服未接種疫苗員工，但Warren表示，這種要求可能會導致員工離職，而非接種疫苗。

疫苗 工作 聯邦醫療保險

上一則

黃守廷蟬聯職業高球教學聯盟中區冠軍 保持USGTF比賽史上第一位及唯一華裔冠軍得主記錄

下一則

田納西州暴雨引發洪水 至少10死31失蹤

延伸閱讀

不是獨鍾他 紐時揭露：考量誰駐北京 拜登二選一

不是獨鍾他 紐時揭露：考量誰駐北京 拜登二選一
公共負擔者 斷綠卡之路？ 川普移民政策 拜登新規鬆綁

公共負擔者 斷綠卡之路？ 川普移民政策 拜登新規鬆綁
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
法院認可恢復鑽探 拜登減碳目標恐難達標

法院認可恢復鑽探 拜登減碳目標恐難達標
移民公共負擔 拜登新規鬆綁 終結川普時期苛法

移民公共負擔 拜登新規鬆綁 終結川普時期苛法
拜登提名伯恩斯、伊曼紐 分駐北京、東京

拜登提名伯恩斯、伊曼紐 分駐北京、東京

熱門新聞

新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
芝城華裔藥劑師盜賣空白疫苗卡遭控12項竊盜政府財產重罪。(本報檔案照片)

華裔藥師盜賣疫苗卡 遭控聯邦重罪 可關120年

2021-08-17 14:44
楊安琪(左)與妹妹楊開西(右)去年12月因一場車禍與父母天人永隔。(楊家親友提供)

讓愛延續 楊家姊妹車禍驟逝 父母積蓄全捐成立獎學金

2021-08-17 11:40
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

2021-08-15 16:35
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

打了40家醫院電話才找到1病床 疫情熱區醫療系統瀕崩潰

2021-08-19 13:08
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58

超人氣

更多 >
洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年

洛杉磯一口福餃子館華人兄妹認罪 補稅200萬判刑數年
阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統
紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停

紐約部分地區進入緊急狀態 市戶外用餐明日全停
亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸

亨利颶風持續增強 直撲新英格蘭 將在長島登陸
美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網

美軍變奶爸 大兵哄阿富汗嬰兒「面露慈笑」暖哭全網