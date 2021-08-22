拜登強制疫苗令 養老院擔心員工離職

達拉斯晨報報導，隨著新冠肺炎Delta變種病毒肆虐，許多療養院和長期護理中心要求工作 人員強制疫苗 令，或替工作人員進行定期檢測，且對染疫者提供專用單位，不少業者擔心可能會導致員工離職，迫使他們已面臨的人員缺少危機更加嚴重。

拜登日前宣布，所有療養院工作人員需接種新冠肺炎疫苗，以便機構持續獲得聯邦醫療保險 與補助金。該命令最早可能在下月實施。德州非營利退休和療養院協會LeadingAge Texas執行長George Linial說，「每人都該接種疫苗，但若要求員工強制接種，我們擔心會失去員工。」

療養院經營者表示，疫苗對保證住民和員工安全至關重要，但他們也擔心此規定，恐加劇原有的員工短缺。根據疾病控制與預防中心（CDC）數據，至8月8日，德州養老院工作人員，57%完全接種疫苗，全國範圍為60%。

儘管員工短缺已影響整個醫療保險行業，但Linial表示，對長期護理機構來說，拜登的規定造成的危機同樣嚴重，甚至更甚。

在近期對LeadingAge Texas成員調查數據顯示，20%指出，因人員短缺，他們在疫情期間被迫限制住民申請。60%指出，他們用人力資源機構協助招募工作人員，但此舉增加成本。

該組織220名成員，替超過3萬多德州居民和家庭服務，其中約100人是養老院或輔助生活機構工作人員。其他成員還包括負擔得起住房、家庭護理和臨終關懷者。

Linial指出，疫情死灰復燃，只會增加壓力。「幾個月前疫情趨緩時，感覺隧道的盡頭有了光，養老機構恢復正常，然Delta變種病毒導致疫情激增，工作人員又回到危機模式。」

德州醫療保健協會（Texas Health Care Association）執行長Kevin Warren指出，他擔心強制疫苗要求，對護理、養老中心的影響。

儘管這些單位幾個月以來，一直通過激勵計畫和提供獎金說服未接種疫苗員工，但Warren表示，這種要求可能會導致員工離職，而非接種疫苗。