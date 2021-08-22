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凱蒂市女子清晨返家 車庫內遭射擊50槍

編譯組／綜合報導
不幸中彈身亡的鄧肯與小孩合照。（ABC）
不幸中彈身亡的鄧肯與小孩合照。（ABC）

家住凱蒂市（Katy）的31歲女子鄧肯（Valeesha Duncan），17日清晨5時返家時，在車庫內遭到殺害，令人詫異的是，據信是一人行凶的現場，竟然有至少50個彈孔，因連串槍響，鄰居都從睡夢中驚醒。

哈里斯(Harris)縣警說，鄧肯工作地點是Galleria的仕紳會所(gentlemen's club)，她應該是在凌晨返回Appletree Hill Lane 18700街區住所時，在車庫內遭殺害。

警方相信命案一是人所為，但初步排除是家庭暴力，且不能確定目標就是鄧肯，還是同住的其他人。警方說，目前還在等待法院核發搜索令，才能進入住所做進一步蒐證。但目前跟鄰居索取監視器錄影畫面的結果，只能發現案發後有輛深色轎車離開。

自稱是鄧肯摯友、並與她育有一子的Timothy Richard說，鄧肯是個好人，不敢相信這種事會發生在她身上。他與其他親友在現場待了好幾個小時，希望能找到蛛絲馬跡。其他鄰居則說，這個社區頂多就是被偷點小東西，從沒發生過這種濫射兇殺案。

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