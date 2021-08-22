糖城廣場交通便利 華人生活商圈新地標

駐休士頓台北經文處處長羅復文（中）訪問糖城廣場，負責人李達增、唐心琴夫婦熱烈歡迎。 （台北經文處提供）

駐休士頓 台北經濟文化辦事處長羅復文參訪糖城廣場，經營廣場的達心地產負責人李達曾、唐心琴夫婦接待並簡介糖城廣場開發的理念和願景。

糖城廣場位於繁華的6號公路上，介於糖城和密蘇里市，交通便利，佔地17.5英畝，有銀行、診所、餐廳、學校、美髮沙龍、噴泉廣場等，一應俱全。達心地產盼打造糖城第一個華埠，提供民眾一個休閒娛樂的好去處。

除盼發展華人生活商圈全新地標外，唐心琴還希望開創藝文空間，並為下一代保留徜徉的綠地，落實該公司的英文名Dream Come True Realty (美夢成真)。她設計1萬2000呎的室外活動中心，除有碧綠如茵的草坪供孩童跑跳、放風箏或寫生，並可做為電影、開音樂會場地。

糖城酒店建於糖城廣場內，生活機能發達，每層樓均有會議室和運動室，窗外可俯視噴泉廣場和花園，景觀視野一流。內部設施從家電、家具到網路設備應有盡有。

唐心琴表示，最近數月以來，全美房地產 房價不停向上攀升，休士頓亦是如此，因為休士頓房地產相較東西兩岸便宜很多，於是許多外州購房客都紛紛來休士頓買房，再加上利息低，股票高漲，資金充裕等等因素，投資 人把資金流向房地產，使得休士頓房地產市場一下變成前所未有的蓬勃和充滿活力。

目前休士頓房地產已經呈現出賣方的市場，房子一上市，大家就爭先恐後搶著買，或高價買，房地產在疫情期間一枝獨秀，大家還是看好房地產，在通貨膨脹、利息50年來最低時機，房地產是保值升值的最好投資項目。

隨著住宅房屋價格的上漲，接著就會帶動商業地產，所以商業地產就是下一波的商機，趁著商業地產尚未全面上漲之時，現在是投資商業地產的最佳時機。

糖城廣場鋪位可以單獨出售，適合想創業的朋友購買。（記者封昌明／攝影）

糖城廣場共有六棟獨立商業大樓，建築面積20萬呎，是目前福遍縣(Fort Bend)最大的中國城，步行可到華人和美國超市。

好店面機會難得，投資房地產目前時機正好。（記者封昌明／翻拍）

在最熱鬧繁華的商業區，六棟大樓中有兩棟已經竣工，另第三棟三層大樓年底即將過戶，竣工的兩棟大樓已有商鋪入駐，其中有診所、學校、餐廳、復健中心、舞蹈學校、課後輔導班、茶館、冰品專賣店、貢茶、中式早餐、四星級餐廳、咖啡專賣店、辦公室等，還有即將入駐的知名連鎖餐廳劉一手火鍋店和許留山等知名品牌的商家。

位在二樓的兒童運動館，是糖城兒童室內運動的好選擇。（台北經文處提供）

廣場中心的噴泉和休閒中心將是廣場最大景觀亮點，將成為當地居民最青睞的娛樂和購物場所，亦將成為該區吸引華人的聚集指標。糖城廣場建築高檔、景觀優美、花木扶疏、交通方便。

又一村早餐店位在糖城廣場，負責人王先生做的麵食遠近馳名。（台北經文處提供）

目前糖城廣場有1350呎，1500呎和1625呎三種不同大小的商鋪待售，有興趣者請與Sheree Lee聯絡，Cell：832-651-2848。現在購買有優惠，預購從速。