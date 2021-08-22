德州共和黨官員染疫亡 再掀疫苗接種分歧激辯

休士頓紀事報報導，7月底才於社交媒體發文，質疑新冠肺炎疫苗 功效的蓋文斯頓縣（Galveston）共和黨 官員艾普利（H Scott Apley），8月1日確診後，4日凌晨逝世。這位年輕保守派活動家的悲劇，再次引發美國 在疫苗接種上，存在不同黨派分歧的激辯。

對許多人而言，共和黨關於疫苗免疫持懷疑的態度，是造成致命疫情再次爆發的原因，超過1億符合條件的美國人，其中有不成比例的共和黨人，尚未接種過第一劑疫苗。

艾普利在5月分，曾轉發一則關於「辛辛那提燒毀口罩活動」，表示希望住在那裡，這樣他可以去焚燒口罩，更嘲笑口罩是「自由人民絕對的敵人」。

在艾普利身處的共和黨圈子，很少提到如何預防新冠肺炎。在哀悼他的兩天後，蓋文斯頓縣共和黨在臉書分享一個極右翼網站無醫學證據，聲稱疫苗接種殺死一名年輕保守派活動家，文中警告「另一個悲劇，來自疫苗」。

事實上，艾普利染疫、住院、死亡完全顯示美國在疫苗接種存在分歧的情況，疫情的悲劇與政治息息相關。德州已出現許多人，因對疫苗保持懷疑態度後染疫，之後敦促親人接種疫苗的故事。

對艾普利家人來說，事情發生突然，他們甚至在GoFundMe上籌措商葬費用時，面對著殘酷的評論，但許多人認為這場悲劇，只是加深人們對疫苗和疫情再次爆發造成的分歧。

艾普利無血緣關係的姐妹Karen Stoehr不願針對艾普利的過世發表任何衛生觀點。她堅信疫苗，也不願在沒接種疫苗的情況下，與88歲父親見面。

艾普利的妻子Melissa只用簡訊告訴媒體稱「她的丈夫只是反對政府強迫人們接種疫苗」。

艾普利所在縣的新冠肺炎商業工作主席Dugie與艾普利政界的其他人，反對共和黨領導人應被指責的觀點。Dugie認為蓋文斯頓縣共和黨臉書「疫苗導致某人死亡」的言論，「根本不代表該黨」。

蓋文斯頓縣共和黨主席Patrick McGinnis在電子郵件中表示，共和黨領導人反對強制，並不是反對疫苗或反對公共衛生。他引用凱薩家庭基金會一項調查顯示，疫苗接種率因年齡、種族和教育而異，而非僅依黨派而異。

哈里斯縣（Harris）共和黨官員Jeff Larson認為，共和黨團體一些人的說詞，反應他們對疫苗的看法，他們或不想直接解決這個問題，因「害怕疏遠大部分共和黨人」。