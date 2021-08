台灣15餐飲 線上秀品牌

想成為台灣 連鎖餐飲品牌在美加地區的區域盟商,或是相關產品的經銷商嗎?請參加「2021台灣連鎖餐飲線上品牌秀」,就有機會認識11家台灣優質連鎖餐飲品牌,包含日出茶太、快樂檸檬、都可、薡茶等品牌,及四家餐飲相關供應商,包含糖漿、珍奶原物料、自動珍奶機。

品牌秀由經濟部國際貿易局、外貿協會主辦,有興趣者可洽休士頓 辦事處經濟組組長徐炳勳,以便安排與台灣業者洽談。Tel: 1-713-840-3845, Email: [email protected]

參與的15家公司:1 CoCo Fresh Tea & Juice ;2 Chatime 日出茶太 ;3 Mr. Sun Handmade Bubble 太陽先生;4 HAPPYLEMON 快樂檸檬;5 BOBA CHiC 徐可波;6 ONE ZO 玩作食茶 ;7 Dingtea薡茶 ;8 Mr.Wish 鮮果茶玩家;9 NUTTEA 堅果奶茶;10 ICE UNA 冰封仙果 ;11 HWC Roasters 黑沃咖啡 ;12 YEOU FONG CANE SUGAR REFINERY 有豐製糖 ;13 Shang Tong Food Co., Ltd. 上統食品;14 AI Tea Robot 愛茶智能珍奶機 ;15 Advantech iCity Services 研華智誠

上述15家品牌細節可查閱 https://reurl.cc/j8QRzL

產品中文介紹: https://youtu.be/dSlBBqlFr2k

活動網頁: https://taiwan-pavilion.com/2021franchise/EventIntro。