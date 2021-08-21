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台灣15餐飲 線上秀品牌

【休士頓訊】

想成為台灣連鎖餐飲品牌在美加地區的區域盟商，或是相關產品的經銷商嗎?請參加「2021台灣連鎖餐飲線上品牌秀」，就有機會認識11家台灣優質連鎖餐飲品牌，包含日出茶太、快樂檸檬、都可、薡茶等品牌，及四家餐飲相關供應商，包含糖漿、珍奶原物料、自動珍奶機。

品牌秀由經濟部國際貿易局、外貿協會主辦，有興趣者可洽休士頓辦事處經濟組組長徐炳勳，以便安排與台灣業者洽談。Tel: 1-713-840-3845, Email: [email protected]

參與的15家公司:1 CoCo Fresh Tea & Juice ；2 Chatime 日出茶太 ；3 Mr. Sun Handmade Bubble 太陽先生；4 HAPPYLEMON 快樂檸檬；5 BOBA CHiC 徐可波；6 ONE ZO 玩作食茶 ；7 Dingtea薡茶 ；8 Mr.Wish 鮮果茶玩家；9 NUTTEA 堅果奶茶；10 ICE UNA 冰封仙果 ；11 HWC Roasters 黑沃咖啡 ；12 YEOU FONG CANE SUGAR REFINERY 有豐製糖 ；13 Shang Tong Food Co., Ltd. 上統食品；14 AI Tea Robot 愛茶智能珍奶機 ；15 Advantech iCity Services 研華智誠 

上述15家品牌細節可查閱 https://reurl.cc/j8QRzL

產品中文介紹: https://youtu.be/dSlBBqlFr2k

活動網頁: https://taiwan-pavilion.com/2021franchise/EventIntro。

台灣 咖啡 休士頓

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