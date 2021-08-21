寧氏甜品 進軍國際連鎖旅館

寧永健(左)夫婦，與女兒寧靜(右)共同創立的冰淇淋王國，目前已擴增至30家。(寧靜提供）

今年2月開始，寧靜女士及賴賢安先生在父親寧永健、賴清陽律師及多位友人的支持下，在旅館 業景氣低迷之際，成立NL資產管理公司，集資購買四家國際級的旅館，其中兩家在斯坦福市，另兩家在奧斯汀，目前營運狀況良好，奧斯汀地區的旅館目前不但租金居高不下，房間更是一位難求。

寧靜(中)感謝恆豐銀行董事吳文龍(右)當年的提攜，左為寧永健。(寧靜提供）

NL資產管理公司總經理寧靜說，這四家旅館投資近3000萬美元資產，目前市價約5000萬美元，如此迅速看到績效，她歸納出幾個原因，包括選址正確、品牌連鎖市場效應、努力銷售、開發新客戶、開源節流，加上衛生乾淨的房間、服務態度親切等幾大原因，不過最主要的還是她們有一個堅強的團隊，集思廣益的結果造就今日的成績。同時團隊並決定與賴清陽律師合著「美國 旅館及德州地產的商機與法律」一書，與有意進軍旅館業的分享經驗。

NL資產管理公司總經理寧靜。(寧靜提供）

寧氏家族目前在大休士頓地區擁有30家連鎖甜品品牌公司，包括「Marble Slab Creamery、Great American Cookie、Pretzel Maker」等，現今已被納入上市連鎖品牌「FAT」旗下。回首當年與家族創業的心路歷程， NL資產管理公司總經理寧靜表示，從1996 隨著父母移居美國，並跟著父母從一家一家小生意裡失敗爬起，最終找到一個小冰淇淋連鎖開始發展，到現今擁有30家連鎖店，「Marble Slab Creamery」成為我們家的第一桶金。

隨著時代的演變，寧家的連鎖冰激淋店，越來越具規模。(寧靜提供）

寧靜大學畢業，有幸在休士頓恆豐銀行吳文龍董事長下栽培，從小貸款 秘書做到商貸買賣專員到商業貸款分析師，學習到商業地產Title轉換已及法律行規。她說，這對我以後在商業房產的成功打下了很好的基礎。

寧靜於2017年成立SNI資產管理公司，購入Holiday inn express by IHG和Springhill Suite by Marriott。經過幾年的跌打滾爬，積累實踐經驗，但遭遇2020年新冠疫情。整個旅館行業，受到嚴重打擊。

當年的努力寧氏家族在美國主流社會的休閒食品行業已占有一席之地。(寧靜提供）

對商人來說，危機就是商機。 寧靜與父親給賴清楊律師家族，於2020年9月拍購萬豪酒店集團的長住酒店「Residence Inn」； 10月又拍入隔壁的萬豪酒店集團「Courtyard」。這兩間旅館是完美組合，一個做長租，一個是短租。經過半年努力，Residence inn已經超過2019年營業額30%。 Courtyard也不落後，本來從一家因疫情被迫關門的酒店做起，第一年包括銀行貸款，已經可以盈虧平衡（包括還貸）還有些許盈餘。明年翻新後將又有新的氣象。

NL資產管理公司總經理寧靜（右）、副總經理賴賢安（左）在斯坦福市萬豪國際酒店旗下品牌Courtyard旅館前合影。(寧靜提供）

逢低買入，抓緊時間，寧靜與賴清陽確定下一個目標是，買到奧斯汀二級市場Cedar Park的項目。兩個IHG品牌:Holiday inn express 和Candlewood Suite 也是長期租和短期租的組合。兩個酒店營運已經超過預期。

寧靜感謝賴清陽和父親寧永健的支持。她推崇賴律師著作「美國旅館及德州地產的商機與法律」是經濟與法律的結合。是一本生意經，也是一本商業法律法規。她表示，在起伏的經濟環境中尋找商機。書中有很多經濟哲學其實是可以融會貫通，舉一反三，值得強烈推薦。