寧氏甜品 進軍國際連鎖旅館
今年2月開始，寧靜女士及賴賢安先生在父親寧永健、賴清陽律師及多位友人的支持下，在旅館業景氣低迷之際，成立NL資產管理公司，集資購買四家國際級的旅館，其中兩家在斯坦福市，另兩家在奧斯汀，目前營運狀況良好，奧斯汀地區的旅館目前不但租金居高不下，房間更是一位難求。
NL資產管理公司總經理寧靜說，這四家旅館投資近3000萬美元資產，目前市價約5000萬美元，如此迅速看到績效，她歸納出幾個原因，包括選址正確、品牌連鎖市場效應、努力銷售、開發新客戶、開源節流，加上衛生乾淨的房間、服務態度親切等幾大原因，不過最主要的還是她們有一個堅強的團隊，集思廣益的結果造就今日的成績。同時團隊並決定與賴清陽律師合著「美國旅館及德州地產的商機與法律」一書，與有意進軍旅館業的分享經驗。
寧氏家族目前在大休士頓地區擁有30家連鎖甜品品牌公司，包括「Marble Slab Creamery、Great American Cookie、Pretzel Maker」等，現今已被納入上市連鎖品牌「FAT」旗下。回首當年與家族創業的心路歷程， NL資產管理公司總經理寧靜表示，從1996 隨著父母移居美國，並跟著父母從一家一家小生意裡失敗爬起，最終找到一個小冰淇淋連鎖開始發展，到現今擁有30家連鎖店，「Marble Slab Creamery」成為我們家的第一桶金。
寧靜大學畢業，有幸在休士頓恆豐銀行吳文龍董事長下栽培，從小貸款秘書做到商貸買賣專員到商業貸款分析師，學習到商業地產Title轉換已及法律行規。她說，這對我以後在商業房產的成功打下了很好的基礎。
寧靜於2017年成立SNI資產管理公司，購入Holiday inn express by IHG和Springhill Suite by Marriott。經過幾年的跌打滾爬，積累實踐經驗，但遭遇2020年新冠疫情。整個旅館行業，受到嚴重打擊。
對商人來說，危機就是商機。 寧靜與父親給賴清楊律師家族，於2020年9月拍購萬豪酒店集團的長住酒店「Residence Inn」； 10月又拍入隔壁的萬豪酒店集團「Courtyard」。這兩間旅館是完美組合，一個做長租，一個是短租。經過半年努力，Residence inn已經超過2019年營業額30%。 Courtyard也不落後，本來從一家因疫情被迫關門的酒店做起，第一年包括銀行貸款，已經可以盈虧平衡（包括還貸）還有些許盈餘。明年翻新後將又有新的氣象。
逢低買入，抓緊時間，寧靜與賴清陽確定下一個目標是，買到奧斯汀二級市場Cedar Park的項目。兩個IHG品牌:Holiday inn express 和Candlewood Suite 也是長期租和短期租的組合。兩個酒店營運已經超過預期。
寧靜感謝賴清陽和父親寧永健的支持。她推崇賴律師著作「美國旅館及德州地產的商機與法律」是經濟與法律的結合。是一本生意經，也是一本商業法律法規。她表示，在起伏的經濟環境中尋找商機。書中有很多經濟哲學其實是可以融會貫通，舉一反三，值得強烈推薦。
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