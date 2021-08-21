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特警哥亡、嫂姪失蹤 阿富汗逃美譯員憂家人安危

編譯組／綜合報導
休士頓居民辛瓦里擔心留在阿富汗的親戚。（FOX）
休士頓居民辛瓦里擔心留在阿富汗的親戚。（FOX）

阿富汗變天，身在美國移民，心卻繫在祖國的家人身上。曾任美軍翻譯，後來與妻小一同移民休士頓的辛瓦里（Azizullah Shinwari）擔心，還留在阿富汗的親戚會不會因為他的緣故，而遭到塔利班清算，因此每隔幾個小時就與他們通個電話。

辛瓦里說，他已故的哥哥在阿富汗北部當特種警察，因為擔心工作太危險，所以準備離職，但沒想到對方先下手殺了他，後來連嫂嫂和小孩都不知去向，就算他想送錢送物資給她們也無法。

辛瓦里說，留在阿富汗的親戚都很恐慌，完全不知道之後會發生甚麼。他說他更擔心，因為自己曾經幫過美軍訊問囚犯，因此親戚遭到連累，被塔利班鎖定，他自己就是因為深深的恐懼才逃到美國。

身為阿富汗裔，辛瓦里卻認為，節節敗退的錯不完全在政府軍，因為他們都願意戰到最後，但是國外的協助太少，特別是鄰國巴基斯坦。

不過，曾任國務院駐外官員達22年之久的Richard Sindelar則說，巴基斯坦確實讓塔利班勢力躲過大難，但是阿富汗政府軍的貪腐也不容忽視，特別是阿富汗是個講地緣、血緣、宗族的地方，不是在地人又貪汙，根本沒有人要理。

阿富汗 美國 移民

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