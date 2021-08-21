參加國會暴動、襲警 福和市輪胎修理工被捕

巴勒德被拍下參與元月國會暴動。(FBI)

福和市一名35歲摩托車輪胎修理工，曾參加今年元月國會暴動，經過半年還沒有被指認出身分，但法網恢恢、疏而不漏，他日前遭聯邦調查局(FBI )逮捕，被控襲警等多項重罪罪名。

湯瑪斯約翰巴勒德(Thomas John Ballard)在網路上自稱克里夫(Cliff) ，他參加1月6日國會暴動後，並沒有像多數挺川群眾，把自拍照傳上網路炫耀，經過半年多後，他自以為已是漏網之魚。誰知一位有電腦軟件背景的網友，用FBI發布的「第325號暴徒」照片，在網路上以臉部辨識科技搜尋，竟然在大海裡撈到這支針，他發現YouTube的「克里夫關心您」(CliffCares)頻道上的主角，就是FBI在通緝的這名涉案者。

FBI收到舉報後循線偵緝，查出他的真名，他在福和市有一家摩托車輪胎修理店，在臉書 上還有他店面的網頁。網頁上有一名阿靈頓市警局警員給克里夫相當好的評價，該警員的照片也在網頁上。FBI約談名警員，確定FBI照片上的#325嫌犯就是克里夫。FBI又發現另一名阿靈頓市警局的警員也在那家店修過輪胎，也證實克里夫就是涉案人，有了這兩名證人，FBI取得逮捕令在10日將巴勒德關入監牢。

1月6日那天拍到的視頻中，下午4時47分左右，一名男子在暴動群眾的最前線，拿一張桌面丟向一群警察 ，幾分鐘之後，他又用撿到的一根警棍攻擊警察。目前已有大約600名涉案人被捕，其中有170多人被控襲警的罪名，這是比闖入國會大廈重得多的罪名，他們如果在庭審中被判決有罪，會面臨許多年的監禁。