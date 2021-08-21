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德州染疫增 副州長怪非裔不打疫苗 休士頓市長：白人更多

編譯組／綜合報導
德州副州長派屈克怪罪支持民主黨的非裔選民不接種疫貓苗。（KPRC）
德州副州長派屈克怪罪支持民主黨的非裔選民不接種疫貓苗。（KPRC）

德州疫情緊繃，副州長派屈克（Dan Patrick）20日受訪時卻說，一切都是因為黑人不願意接種，而這些人在選舉時都投給民主黨，所以民主黨才該負起責任，而他所屬的共和黨則是尊重人民選擇自由，雖然鼓勵但不勉強選民接種，「要怪就怪民主黨吧」。

不過派屈克的發言很快激起反彈，休士頓非裔市長特納（Sylvester Turner）甚至在派屈克相關推文下直接回文，指責副州長大人的發言偏頗，讓人難以坐視。其他醫療專家則舉數據顯示，白人拒絕接種的人數更多，派屈克有種族歧視。

還原現場，派屈克在接受FOX訪談時表示，新冠肺炎確實在擴散之中，新增確診多數是未接種疫苗者，但民主黨只會怪共和黨。他接著說，大部分的州裡面，非裔沒有接種的比例最高，德州上次有90%的非裔選民投給民主黨，包括各個大城、大縣，所以要怪就怪民主黨，「（我們）共和黨可是勸大家接種的」。

派屈克還說，只不過，共和黨尊重人民意志，如果大家不想接種，共和黨也不會逼他們，因為這是基本人權。他說，民主黨一天到晚怪罪共和黨，但是他們自己又為黑人做了什麼，沒有，所以非裔才是未接種人數最多的族裔。

只是，根據德州論壇報的調查，雖然德州黑人接種率確實只有29%，低於亞裔、西裔與白人。但是就人數而言，黑人合資格卻不接種的約190萬人，白人卻高達560萬人，西裔也有490萬人。同時，聯合調查顯示，共和黨支持者不願接種的比例達38%，也高於黑人的18%。

 

民主黨 共和黨 黑人

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