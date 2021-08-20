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「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

休士頓台灣松年學院 疫期新開「幽默人生」課程

記者封昌明／休士頓報導
西南管理區主席李雄(中)應邀出席專題演講，獲陳美芬(右)、許勝弘(左)頒狀感謝。（記者封昌明／攝影）
西南管理區主席李雄(中)應邀出席專題演講，獲陳美芬(右)、許勝弘(左)頒狀感謝。（記者封昌明／攝影）

休士頓台灣松年學院2021年秋季學期開學典禮，8月19日在該校大禮堂舉行，駐休士頓台北經文處處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、副主任黃依莉、僑務委員陳建賓、西南管理區主席李雄、國慶籌備會主委劉志忠、美南旅館公會理事長葉德雲、美南旅館公會會長陳清亮等都採到場或線上方式表達祝賀之意，場面隆重。

在大會司儀游雲真宣布，陳慧璇司琴、林翠梅理事敲鐘後，典禮開始，經文處處長羅復文以線上方式表達祝賀，松年學院董事長陳美芬表示，德州疫情非常嚴重，感謝大家出席及所有僑界具有愛心的朋友支持，讓松年學院校務得以正常運作。

休士頓台灣松年學院2021年秋季學期開學典禮，會後合影。(記者封昌明／攝影)
休士頓台灣松年學院2021年秋季學期開學典禮，會後合影。(記者封昌明／攝影)

僑教中心主任陳奕芳說，松年學院的插花藝術展每年都在國慶系列活動登場，她們都非常期待，她讚揚松年學院在疫情期間，仍用各種方式教學，精神可嘉，她提醒長輩們要記得打第三針疫苗，變次的變種病毒大家不可小覷。

嚴美君老師豎琴獨奏。（記者封昌明／攝影）
嚴美君老師豎琴獨奏。（記者封昌明／攝影）

國慶籌備會主委劉志忠感謝松年學院每年都支持國慶系列活動，他也決定今年要報名該校的高爾夫球課程。他表示今年國慶有24項系列活動，歡迎僑胞屆時踴躍參加。南旅館公會理事長葉德雲、美南旅館公會會長陳清亮等也都先後致詞，表達祝賀之意。

張淑貞教授(中)代表日本插花協會頒狀表揚許勝弘牧師(右)。（記者封昌明／攝影）
張淑貞教授(中)代表日本插花協會頒狀表揚許勝弘牧師(右)。（記者封昌明／攝影）

應邀到場發表專題演講的西南管理區主席李雄則讚揚，松年學院多年來為社區長輩提供一個絕佳的學習環境，令人敬佩。他也分享多年來在社區擔任各項義工的經驗表示，當年僑教中心前的地下車道就是在他和多位義工的努力下才爭取建立，百利大道由過去的四線道拓寬成現在七線道、中國城內的各個路標都有中文名字、去年疫情期間發動募款向中國城內的餐廳訂飯盒送給前線英雄等多項活動。

對於大家所關心的社區治安問題，李雄歡迎民眾在每個月第二周的周三早上9時，參加在管理區辦公室召開的會議 ，民眾可到現場直接向各個分局長表達對治安的看法，現在雖然改成線上，但效果還是一樣，最近也因為這樣的會議，讓西區分局順利地破獲數起搶劫案。

松年學院院長許勝弘鼓勵長輩們一定要終生學習，以積極正面的態度面對人生，松年學院在疫情發生以來即有部份課程改成線上教學，獲得不錯的迴響，這學期他們也新增了「幽默人生」課程，希望學員們透過分享生活中的喜樂或幽默的短文，讓大家輕輕鬆鬆開懷大笑。

松年學院董事林翠梅敲鐘宣佈開學。（記者封昌明／攝影）
松年學院董事林翠梅敲鐘宣佈開學。（記者封昌明／攝影）

疫情 旅館 中國

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