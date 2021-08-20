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教職員接種新冠疫苗 休士頓學區發500元特別津貼

編譯組／綜合報導
教職員接種，休士頓學區獎五百。（KHOU畫面截圖）
教職員接種，休士頓學區獎五百。（KHOU畫面截圖）

休士頓獨立學區（HISD）19日的特別理事會一致通過，給予完成接種的教職員500元的特別津貼。會議中還通過決議，將對抗州長艾伯特禁止配戴口罩的行政命令，繼續要求校內一律戴口罩。

500元特別津貼的發放對象，包括已經完成接種，或在11月19日之前完成接種的教職員。因為宗教或健康因素無法接種者，也可以提交相關證明申請。

經費尚待德州教育廳同意，之後將由ESSER基金支出。學區總監Millard House II強調，預防新冠的最好方法就是接種疫苗，只有教職員健康才能保護學生與社區。經常意見相左的Houston Federation of Teachers也認同此一作法，認為這將鼓勵未接種的人盡快接種。

至於口罩部分，休士頓學區是少數敢與州長打法律戰的機構，學區13日才剛公布的「Ready, Set, Go」指南，要求不論接種與否，教職員、學生與家長在校內一律配戴口罩。特別是連在室外也­「鼓勵」配戴口罩。

學生第一次沒戴口罩時，校方會發給口罩，拒戴者會被安置在單獨空間，等待監護人前來；第二次不戴口罩，則會被記曠課一次，不過還是可以在家遠距上課。

教職員部分，第一次不戴，將會被要求返家，並給予公假。第二次一樣會被要求返家，但是扣他們自己的假。第三次的明確規定則尚未出爐，可能是繼續扣他們的休假。

口罩 學區 休士頓

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