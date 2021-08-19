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首日到校 顏面不全幼童被「盯」卻超嗨

編譯組／綜合報導
幼兒園首日，德州罕症兒受到師生歡迎。(FOX)
幼兒園首日，德州罕症兒受到師生歡迎。(FOX)

患有罕見疾病TCS的丹尼森（Michael Denison）16日第一次到幼兒園上課，擔心五歲丹尼森受到異樣眼光看待的媽媽Brittany Denison，日前在社交平台上呼籲，希望大家在「盯」著丹尼森看時，真心的跟他說聲「嗨」，而不是說「你長得真怪」。

丹尼森患有先天疾病「崔契爾柯林斯症候群」（Treacher Collins Syndrome，TCS），又稱「下頷骨顏面發育不全」，導致他的下顎骨頭發育不全。類似的病例先前曾經拍成電影「奇蹟男孩」（Wonder），主角Auggie即患有TCS。

但是媽媽沒想到的是，她的貼文竟然一傳十、十傳百，最後連德州蜜德洛西安市（Midlothian）當地員警與消防隊都知道了，而且還願意「特別出勤」，扮成蝙蝠俠與驚奇隊長，在家門口歡迎丹尼森出門，並且讓他搭乘消防車上學。

等丹尼森到了學校Mountain Peak Elementary，更讓人驚訝的場面出現了，全班同學與老師都出來歡迎他，而且紛紛跟他打招呼。媽媽說，她原本只是希望大家不要用異樣的眼光看丹尼森，希望這個不平凡的小孩能有個平凡的學校生活，但是丹尼森的「遭遇」也太特別了，他露出的笑容讓人永生難忘。

媽媽說，原本她只想讓丹尼森有個平凡的一年，但這個「平凡」太過驚喜，丹尼森應該一整年都會過得很開心，同學、老師給他的熱烈歡迎，就是最好的入學典禮了。

德州罕症兒幼兒園首日，蝙蝠俠、驚奇隊長護駕，還坐消防車上學。（FOX）
德州罕症兒幼兒園首日，蝙蝠俠、驚奇隊長護駕，還坐消防車上學。（FOX）
德州罕症兒到幼兒園首日，蝙蝠俠、驚奇隊長到家中迎接。（FOX）
德州罕症兒到幼兒園首日，蝙蝠俠、驚奇隊長到家中迎接。（FOX）

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