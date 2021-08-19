大休士頓師生 確診爆增40%

休士頓地區學校新冠確診一夕爆增40%。（ABC）

大休士頓 各地學區 尚未全面恢復到校上課，但已經開始實體授課的學區，18日卻傳出新冠確診案例一夕爆增40%的危機。共計大休士頓地區的教師和學生有2929人確診，雖然只占總數的一小部分，但是加上Delta病株的威脅，卻讓家長憂心忡忡。

2929人中，65%是學生，35%是教職員。個別學區的狀況落差頗大：康羅獨立學區（Conroe ISD）新增275例，增幅為62%；福遍學區（Fort Bend ISD）僅94例，增幅17%；漢布爾學區 （Humble ISD）居中，91例、32%增幅。

不過，最讓人擔心的是規模更大的休士頓獨立學區與塞菲爾學區（Cy-Fair ISD），23日才要開學。當被ABC電視台問到如何因應時，休士頓學區表示，在與衛生單位配合下，會針對特殊狀況作出安排，如果學生真的身體不適，也可以遠距上課20天。

福遍學區的狀況雖然和緩，但許多家長想幫小孩申請在家上課，卻報不到名。因為福遍學區只開放1000人在家上課，但卻有5000人申請，最後學區只同意其中1041人在家上課。學區人員表示，如有必要，學區會關閉部分或整間校舍進行清消，並預先通知相關學生與家長。

狀況最糟的康羅學區僅表示，新冠病例確實大增，但他們會持續觀察發展，並鼓勵學生、教職員與家長都應該做好防護措施，定時洗手、不舒服就不要到校，並在需要時配戴口罩 。