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民主黨又缺席特別會 逮捕令「有嘴唇沒牙齒」

奧斯汀訊
德州眾議會第二次特別會期16日開議，但民主黨議員仍拒絕與會。(州眾議會網頁)
德州眾議會第二次特別會期16日開議，但民主黨議員仍拒絕與會。(州眾議會網頁)

州議會第二次特別會期16日(周一)下午正式下槌開議，但沒有一位民主黨議員現身，共和黨提出的「緊縮投票權法案」短期內顯然無法闖過關。

艾伯特州長宣告的第二次特別會期，名義上是在8月7日開始，但議員出席人數不及法定數量，無法正式舉行會議。10日晚間共和黨議員投票決議，給52位出逃的民主黨議員發出逮捕令，11日眾議會武官(House sergeant-at-arms)把逮捕令送到相關議員家中。但德州畢竟不是塔利班的阿富汗，掌權的官員不能把反對勢力一舉殲滅，也應該不敢動用武力把議員強押到議會。

眾議會議長費蘭(Dale Phelan)16日下午擊槌開議，但沒有一位民主黨議員出席，共和黨提出的緊縮投票權法案仍舊無法過關。眾議會共和黨團主席默菲(Jim Murphy)指出，這份逮捕令就像陪審員徵召令(jury summons) 一樣，只有嘴唇沒有牙齒，只有威脅但沒有實質效用。這場政治鬧劇情節相當曲折離奇，德州保守人士對民主黨人恨得牙癢癢，外州人則看得趣味橫生，而且難以猜測下一幕會是什麼。

華裔眾議員吳元之(Gene Wu)於11日向哈里斯縣法院申請保護令，同日獲得法官核准，因此州長艾伯特與議長費蘭目前拿他沒轍。代表達拉斯的民主黨眾議員安琪亞(Rafael Anchia)指出，本黨議員與律師協商後，知道並沒有被逮捕的風險，因此本黨議員宣告團結一致、絕不讓步，如果共和黨有意協商，把法案內容調整到民主黨同意時，議員自然會出席議事。

民主黨 共和黨 投票

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