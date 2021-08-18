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休士頓華人槍店搶案 警方：已鎖定嫌犯

記者封昌明／休士頓報導
呂偉振(左前)帶領騎警在香港城附近巡邏。（呂偉振提供）
呂偉振(左前)帶領騎警在香港城附近巡邏。（呂偉振提供）

休士頓中國城「軍火庫」(Super Armory)槍店，上月7月28日遭搶未遂案，嫌犯已遭警方鎖定，西區分局分隊長呂偉振與負責偵辦此案的西區分局警官Colin Howard，17日表示，他們已掌握嫌犯行縱，他們有信心可以在近期內破案，警方希望民眾若遇犯罪事件，一定向郭立一樣迅速報案，警方才能掌握線索降低犯罪率。

雖然遭遇企圖搶劫，郭立依然老神在在，在店裡教課，並透過機會教育向學員們表示，遇有同樣情況切勿慌亂，在生命未受到威脅的時候千萬不可開槍，這次他們與歹徒持槍對峙，是屬於一個模糊地帶，還好他沒有開槍，否則一條年輕的生命可能就此沒有了，還好他機警地扣留歹徒車輛，讓警方循線逮人。

Colin Howard表示，該做案車輛已發還當事人的母親使用，資料顯示嫌犯很年輕在未經母親的許可下，偷偷將車開走欲行搶，案發後馬上就遭警方鎖定，目前已離家出走，警方已掌握線索近期應可將他逮捕歸案。

二個月前才升任為西區分局分隊長呂偉振(Jonathan Lui)表示，他率領一組17人的分隊，專門負責協助社區解決各種犯罪問題，提高社區民眾的安全感，因為他是香港移民第二代，深知華人的需求，他願意協助華人朋友共同打擊犯罪。

呂偉振指出，在今年4月21日發生在百利大道9204號附近，有一位年長的華裔婦人皮包被搶，她報案後，該分局透過錄影帶的比對犯罪車輛，發現歹徒同時在糖城等地犯案，所以他們就與糖城警分局配合，順利將涉案人逮捕歸案。

呂振偉強調，歹徒喜歡找亞裔單身婦女做案，主要有幾個特徵，華人被搶後通常都不願聲張、華人婦女的個子較小等多種原因。另外就是有很多華人在離開銀行時，很多人直接低頭走向自己的車輛 ，開車就走，如果遇到歹徒鎖定渾然不知，他建議民眾，如果從銀行出來一定要眼觀四面，遇有人直視你，你應該懟回去，並認清他的臉孔，這是最基本的預防犯罪。

若要減少被劫車的幾率，呂偉振提醒民眾要將車輛停放在光線充足的地方，可以從遠處看到的車及周圍的情況。當靠近車輛時準備好鑰匙，觀察車子下面，周圍和車內，因為可能有人隱藏在裡面。如果您認為有人在跟蹤，不要回家。開車去最近的警察局、消防局、加油站或可以尋求人們幫助。

民眾儘量不要獨自行走，至少與一個人結伴會更安全。保持警惕，走路時抬起頭，不要一直讓思緒遊蕩。經常環顧周圍環境，包括身後情況。晚上走路時，即使路程比較短也考慮搭乘計程車。相信直覺，避免不安的情況，安全總最重要。

出門儘量不要帶現金，避免使用露天取款機，尤其不要在晚上或偏僻地區使用取款機。不要戴貴重的或看起來貴重的珠寶， 如果遇到搶劫，請保持冷靜，不要反抗。不要試圖做英雄，不要採取會威脅到自身安全的行動。聽從搶劫犯的指示，有機會時立即撥打911 報警。如果調度員要求，打電話報警的人需要保持電話暢通。

西區分局新任分隊長呂偉振（左）與負責偵辦中國城槍店的巡佐Colin Howard...
西區分局新任分隊長呂偉振（左）與負責偵辦中國城槍店的巡佐Colin Howard(右）。（記者封昌明／攝影）

華人 警察 亞裔

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