Kemah浪漫小鎮 美南風光盡收眼底

Kemah曾獲選為大休士頓地區最受歡迎的旅遊景點。（駐休士頓經濟文化辦事處提供）

想抓住夏天的尾巴嗎? 能想像漫步在海岸邊，吹著徐徐的海風，來杯雞尾酒再配著特色海鮮是多麼享受的一件事嗎?

在炎熱的德州 ，想要舒暢的體驗美南風光，最佳方式之一，莫過於漫步在Kemah(克馬)小鎮的海岸，來一趟悠閒的海港觀光！

Kemah位於146號公路和518號農場路(Farm Road 518)，是在德州蓋文斯頓縣(Galveston County)東北部的蓋文斯頓灣海岸旁的一個可愛港灣小鎮。Kemah於1898年設立，距休士頓 車程約一小時。

Kemah本來名稱為Evergreen，1907 年起改為今名。這是一個印度詞，意為「迎風」。海港城市叫「迎風」，感覺超有意境。

到1914年，Kemah擁有約200人、四個乾草生產商、農舍、數個蓋文斯頓及休士頓居民的避暑農莊，以及幾個捕魚營地。到 1943 年人口增長至550人。這個數字一直保持穩定直到 1965 年，在此期間，該鎮最多有30家企業，主要服務於石油和造船業。此後，Kemah在1970年達到2000名居民和43家企業的高峰，然後開始下降。到1988 年則約有1591名居民及66家企業，到 2000 年，人口增加達到約2330，目前擁有約3200位居民。

Kemah曾在2012年獲選為大休士頓地區最受歡迎的旅遊景點。每到週末假日總是看到攜家帶眷的家庭出遊人潮，是個德州家喻戶曉的休閒、購物及遊樂園 天堂，旅館更是一房難求，不提早兩周以上預訂，幾乎是準備向隅。

Kemah最著名的景點當屬Kemah Boardwalk人行區，這是一個擁有舊日迷人氣息的熱鬧景點，不僅有遊樂園，還有許多特色餐廳與紀念品店。在海港邊乘坐雲霄飛車及旋轉木馬，然後再玩一下電動遊戲機，充滿復古的美式情懷。

喜歡看海及海洋生物的民眾，除了可以參觀Kemah Aquarium水族館外，更可以乘坐帆船出海釣魚、吹海風。到了傍晚玩累時，在Kemah沿岸餐廳享用德州烤肉、各式海鮮及Cajun風味美食。周圍許多酒吧、餐廳及露天舞台都有現場演奏，讓人完全沉浸在美南節慶風味中。

Kemah這個德州既美麗、溫馨又浪漫的海濱小鎮，真的是美南熱門旅遊景點之一，尤其Kemah所在的蓋文斯頓縣政府更是歡迎民眾前往當地旅遊，感受德州海港人的熱情與閒逸氣氛，以及美南特色美食。