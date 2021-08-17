我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

Kemah浪漫小鎮 美南風光盡收眼底

【休士頓訊】
Kemah曾獲選為大休士頓地區最受歡迎的旅遊景點。（駐休士頓經濟文化辦事處提供）
Kemah曾獲選為大休士頓地區最受歡迎的旅遊景點。（駐休士頓經濟文化辦事處提供）

想抓住夏天的尾巴嗎? 能想像漫步在海岸邊，吹著徐徐的海風，來杯雞尾酒再配著特色海鮮是多麼享受的一件事嗎?

在炎熱的德州，想要舒暢的體驗美南風光，最佳方式之一，莫過於漫步在Kemah(克馬)小鎮的海岸，來一趟悠閒的海港觀光！

Kemah位於146號公路和518號農場路(Farm Road 518)，是在德州蓋文斯頓縣(Galveston County)東北部的蓋文斯頓灣海岸旁的一個可愛港灣小鎮。Kemah於1898年設立，距休士頓車程約一小時。

Kemah本來名稱為Evergreen，1907 年起改為今名。這是一個印度詞，意為「迎風」。海港城市叫「迎風」，感覺超有意境。

到1914年，Kemah擁有約200人、四個乾草生產商、農舍、數個蓋文斯頓及休士頓居民的避暑農莊，以及幾個捕魚營地。到 1943 年人口增長至550人。這個數字一直保持穩定直到 1965 年，在此期間，該鎮最多有30家企業，主要服務於石油和造船業。此後，Kemah在1970年達到2000名居民和43家企業的高峰，然後開始下降。到1988 年則約有1591名居民及66家企業，到 2000 年，人口增加達到約2330，目前擁有約3200位居民。

Kemah曾在2012年獲選為大休士頓地區最受歡迎的旅遊景點。每到週末假日總是看到攜家帶眷的家庭出遊人潮，是個德州家喻戶曉的休閒、購物及遊樂園天堂，旅館更是一房難求，不提早兩周以上預訂，幾乎是準備向隅。

Kemah最著名的景點當屬Kemah Boardwalk人行區，這是一個擁有舊日迷人氣息的熱鬧景點，不僅有遊樂園，還有許多特色餐廳與紀念品店。在海港邊乘坐雲霄飛車及旋轉木馬，然後再玩一下電動遊戲機，充滿復古的美式情懷。

喜歡看海及海洋生物的民眾，除了可以參觀Kemah Aquarium水族館外，更可以乘坐帆船出海釣魚、吹海風。到了傍晚玩累時，在Kemah沿岸餐廳享用德州烤肉、各式海鮮及Cajun風味美食。周圍許多酒吧、餐廳及露天舞台都有現場演奏，讓人完全沉浸在美南節慶風味中。

Kemah這個德州既美麗、溫馨又浪漫的海濱小鎮，真的是美南熱門旅遊景點之一，尤其Kemah所在的蓋文斯頓縣政府更是歡迎民眾前往當地旅遊，感受德州海港人的熱情與閒逸氣氛，以及美南特色美食。

Kemah沿岸餐廳享用德州烤肉、各式海鮮及Cajun風味美食。(駐休士頓經濟文化...
Kemah沿岸餐廳享用德州烤肉、各式海鮮及Cajun風味美食。(駐休士頓經濟文化辦事處提供)
Kemah 位在蓋文斯頓灣海岸旁的一個可愛港灣小鎮。（駐休士頓經濟文化辦事處提供...
Kemah 位在蓋文斯頓灣海岸旁的一個可愛港灣小鎮。（駐休士頓經濟文化辦事處提供）
Kemah這個德州暨美麗、溫馨又浪漫的海濱小鎮。（駐休士頓經濟文化辦事處提供）
Kemah這個德州暨美麗、溫馨又浪漫的海濱小鎮。（駐休士頓經濟文化辦事處提供）

德州 休士頓 樂園

上一則

加強針 接種mRNA疫苗者適用

下一則

夏樂8.21開學節有吃有玩拿贈品

延伸閱讀

美單日12萬確診 比6月中暴增930% 近2千兒童住院

美單日12萬確診 比6月中暴增930% 近2千兒童住院
網售假疫苗卡 開群組納會員 還接受比特幣

網售假疫苗卡 開群組納會員 還接受比特幣
德州酗酒男子告餐廳讓他喝太多 獲賠550萬

德州酗酒男子告餐廳讓他喝太多 獲賠550萬
奧斯汀北部「歐洲小鎮」開建 不用出德州享受南歐風情

奧斯汀北部「歐洲小鎮」開建 不用出德州享受南歐風情
德州一聯邦法官下令 恢復川普「留在墨西哥」政策

德州一聯邦法官下令 恢復川普「留在墨西哥」政策
北德州強風暴雨 數千戶家庭斷電

北德州強風暴雨 數千戶家庭斷電

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

2021-08-15 16:35
德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖)

病患爆增 德州醫院已克難到搭帳篷地步

2021-08-09 20:38

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛