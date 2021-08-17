加強針 接種mRNA疫苗者適用

美福藥局主任藥師呂岳勳表示，此次加強針只適用於打過mRNA（莫得納和輝瑞）的人群。 （記者封昌明／攝影）

德州多家兒童醫院包括德州兒童醫院（Texas Children's Hospital）都表示，近斯兒童感染新冠疫毒而住院的病患人數大幅增加，而且就跟成人一樣，德州兒童醫院強調，兒童染病的問題之嚴重，正因為這些孩子的處境跟2020年夏季時一模一樣，完全沒有接種疫苗 的機會。兒童新增病例80%都是因為Delta病株。

自己也有兩個12歲以下孩的休士頓美福藥局 主任藥劑師呂岳勳無奈地表示，因為夫婦都要上班之故，他們還是每天將孩子送往幼稚園上課，雖然Delta病毒兇猛，大家都只能等待CDC 最近是否有針對12歲以下兒童的疫苗出爐，讓孩子們也能自我防護。

不過呂岳勳表示，依據CDC網站，就在上周五（8月13日）CDC與FDA針對新冠疫苗第三針的加強針提出了相關說明與指導方針。目前主要是建議中度以及重度免疫系統低下的人接受第三劑的加強針。

其中包含目前正在接受癌症相關治療者；曾經接受器官移植並正在服用相關藥物；兩年內曾接受幹細胞治療並正在服用藥物治療；中重度原發性免疫不全患者；末期或未經治療的愛滋病(HIV)患者；正在接受高劑量類固醇或其他免疫抑制劑藥物。

呂岳勳說，上述患者可以於接受完第二針後至少28天再進行第三針疫苗的加強。因為上述患者在接受完兩針m-RNA新冠疫苗後的抗體會因為藥物的關係而減少，因此會建議在此時接受第三針加強針的補充。此次加強針只適用於打過mRNA（莫得納和輝瑞）的人群，還不適用於打過嬌生的民眾，所以打過嬌的人還需要等待CDC的進一步通知。

美福藥局建議如果屬於上述範圍的人，盡快接受第三針加強針來保護自己，以提高對新冠病毒的保護力。對於不屬於上述範圍，但又想打加強針的民眾，美福藥局建議再等一下，CDC和FDA不久應該會有為普通民眾接種加強針的指導政策，屆時會及時通知大家。目前美福藥局所有三種疫苗輝瑞、莫得納和嬌生都準備充足，大家不用擔心。歡迎有問題的民眾可以撥打電話到美福藥局諮詢:電話281-506-2453。地址： 6918 Corporate Drive Suite B5, Houston, TX 77036。