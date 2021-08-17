我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

阿富汗女市長：等神學士來殺 少女泣：沒人在乎我們

加強針 接種mRNA疫苗者適用

記者封昌明／休士頓報導
美福藥局主任藥師呂岳勳表示，此次加強針只適用於打過mRNA（莫得納和輝瑞）的人群。 （記者封昌明／攝影）
美福藥局主任藥師呂岳勳表示，此次加強針只適用於打過mRNA（莫得納和輝瑞）的人群。 （記者封昌明／攝影）

德州多家兒童醫院包括德州兒童醫院（Texas Children's Hospital）都表示，近斯兒童感染新冠疫毒而住院的病患人數大幅增加，而且就跟成人一樣，德州兒童醫院強調，兒童染病的問題之嚴重，正因為這些孩子的處境跟2020年夏季時一模一樣，完全沒有接種疫苗的機會。兒童新增病例80%都是因為Delta病株。

自己也有兩個12歲以下孩的休士頓美福藥局主任藥劑師呂岳勳無奈地表示，因為夫婦都要上班之故，他們還是每天將孩子送往幼稚園上課，雖然Delta病毒兇猛，大家都只能等待CDC最近是否有針對12歲以下兒童的疫苗出爐，讓孩子們也能自我防護。

不過呂岳勳表示，依據CDC網站，就在上周五（8月13日）CDC與FDA針對新冠疫苗第三針的加強針提出了相關說明與指導方針。目前主要是建議中度以及重度免疫系統低下的人接受第三劑的加強針。

其中包含目前正在接受癌症相關治療者；曾經接受器官移植並正在服用相關藥物；兩年內曾接受幹細胞治療並正在服用藥物治療；中重度原發性免疫不全患者；末期或未經治療的愛滋病(HIV)患者；正在接受高劑量類固醇或其他免疫抑制劑藥物。

呂岳勳說，上述患者可以於接受完第二針後至少28天再進行第三針疫苗的加強。因為上述患者在接受完兩針m-RNA新冠疫苗後的抗體會因為藥物的關係而減少，因此會建議在此時接受第三針加強針的補充。此次加強針只適用於打過mRNA（莫得納和輝瑞）的人群，還不適用於打過嬌生的民眾，所以打過嬌的人還需要等待CDC的進一步通知。

美福藥局建議如果屬於上述範圍的人，盡快接受第三針加強針來保護自己，以提高對新冠病毒的保護力。對於不屬於上述範圍，但又想打加強針的民眾，美福藥局建議再等一下，CDC和FDA不久應該會有為普通民眾接種加強針的指導政策，屆時會及時通知大家。目前美福藥局所有三種疫苗輝瑞、莫得納和嬌生都準備充足，大家不用擔心。歡迎有問題的民眾可以撥打電話到美福藥局諮詢:電話281-506-2453。地址： 6918 Corporate Drive Suite B5, Houston, TX 77036。

疫苗 藥局 CDC

上一則

德州最高法院：禁強制戴口罩

下一則

Kemah浪漫小鎮 美南風光盡收眼底

延伸閱讀

網售假疫苗卡 開群組納會員 還接受比特幣

網售假疫苗卡 開群組納會員 還接受比特幣
疑接種輝瑞引心肌炎 星國少年心臟驟停 獲賠16.6萬美元

疑接種輝瑞引心肌炎 星國少年心臟驟停 獲賠16.6萬美元
聯亞未過EUA 專家不意外

聯亞未過EUA 專家不意外
日本準備讓民眾打第3劑 擬再買1.2億劑輝瑞疫苗

日本準備讓民眾打第3劑 擬再買1.2億劑輝瑞疫苗
葛謨頒強制接種令：9/27前 紐約州醫護須注射首劑疫苗

葛謨頒強制接種令：9/27前 紐約州醫護須注射首劑疫苗
未過台灣EUA 聯亞不服輸 將申訴改以Delta做為測試

未過台灣EUA 聯亞不服輸 將申訴改以Delta做為測試

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
新冠肺炎疫情期間，許多房客付不出房租，房東又無法趕人，讓新澤西州許多小房東生活陷入財務危機。圖為一名房東等著出席法院驅趕聽證會。(美聯社)

收不到租金、又無法趕人 小房東反陷困境 靠借錢餬口

2021-08-14 18:21
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

2021-08-15 16:35
德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖)

病患爆增 德州醫院已克難到搭帳篷地步

2021-08-09 20:38

超人氣

更多 >
中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現

中國留學生上海機場排長隊赴美 10萬人民幣票價再現
撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍

撤軍阿富汗 拜登：責任我扛 美軍不應重蹈越戰覆轍
阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道

阿富汗總統出逃現鈔塞滿4輛車和1架直升機 其餘丟跑道
阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命

阿富汗人攀上飛機逃難 才升空就墜落斃命
逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛

逃離阿富汗 美軍C-17運輸機擠滿640人強行起飛