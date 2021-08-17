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德州最高法院：禁強制戴口罩

【達拉斯訊】
德州州長艾伯特州長在禁強制口罩令上，暫居上風。(艾伯特臉書)
德州州長艾伯特州長在禁強制口罩令上，暫居上風。(艾伯特臉書)

德州最高法院15日(周日)靠向艾伯特(Greg Abbott)州長的判決，大致指出了德州新的政治風向，德州論壇報16日(周一)的社論指出，州長如今已是一人獨領風騷。

德州疫情吃緊，照說應該加強防疫措施，但艾伯特州長下令各公家機構，包括學區在內，不准強制戴口罩，餐廳酒吧如果要求顧客出示疫苗接種紀錄才准入內，將會被州政府吊銷酒精飲料執照。達拉斯獨立學區和聖安東尼奧獨立學區所在的貝爾縣(Bexar County) 反抗州長的命令，要求教職員與學生在校一律要戴口罩，德州最高法院15日判決州長有權禁止學區頒布自己的口罩令。

州議會原本就與州長沆瀣一氣，現在全由共和黨法官組成的德州最高法院也匯入潮流，代表黨派政治將在德州暢行無阻，州長的一切政策將得到州議會與最高法院的支持。保守居民心中大快，希望藉此時機盡快把自由派徹底打垮，但許多自由派與溫和派人士覺得此地已非久留之處。

　過去十多年加州有許多居民遷到德州，但這些人不見得都是保守人士。洛杉磯的自由派專欄作家佛魯洛(Joe Ferullo)接受「我的聖安東尼奧」(MySanAntonio)新聞網站訪問，他向從加州搬到德州的人發出召喚，邀請他們重返加州。他指出，德州的房價或許便宜一些，但工資也比較低，所以不見得划算。如今加州有眾多企業在積極召聘，德州的最低時薪只有7.25元，加州整體是14元，像舊金山、洛杉磯等大都市至少都有15元。

　德州論壇報16日(周一)刊出的社論指出，如今在德州，科學、道義、三權分立等常規都已經不重要，手握大權的州長只管發放命令，州政府、州議會、法院一致大力響應、共享成果，升斗小民的福祉與權益就不用去理會了。

德州 加州 學區

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