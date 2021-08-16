奧斯汀北部「歐洲小鎮」開建 不用出德州享受南歐風情

歐洲小鎮由喬治城開發商領頭，今年5月份動工，最終將建成一個集合娛樂、辦公、住宅、醫療一體的社區。（華奧地產提供）

奧斯汀北部喬治城(Georgetown)「歐洲小鎮」開建，不用出德州 就能感受南歐風情。

華奧地產推出奧斯汀北部喬治城正在開發一個大型綜合社區，建地位於I-35公路的西北角，名為Wolf Lake Village，距離奧斯汀市區30分鐘車程。

專案由喬治城開發商領頭，在經過一系列土地購買和土地捐贈計劃後，今年五月動工。將建成一個集合娛樂，辦公，住宅，醫療一體的社區。

Wolf Lake Village的一大亮點在於歐式建築風格。它與歐洲生活理念相結合，將寫字樓，餐廳，住宅，娛樂，醫療等城市元素集合在同一塊區域，居民無需開車便可到達各處。類似位於奧斯汀北部的綜合社區Domain。

項目設計顧問Jeff Blackard，是Wolf Lake Village建築風格的奠定者之一。他將社區的建築風格稱為「新復古主義」，引入舊世紀南歐建築風格，取代德州普遍的黃牆平頂設計，居民彷彿置身意大利等南歐國家。

同時，由於新冠疫情 的影響，人們現在更願意接受「小社區」的生活方式，步行距離便可探望家人，朋友，上班或去餐廳超市。

社區住宅包括一個擁有336個單位的multi-family，以及300個Townhome項目。同時還將建造一座6萬平方呎的醫院。整個社區預計將於2022年建成。德州連鎖超市H-E-B也將入駐社區。

喬治城於2019年人口估計為7萬9604人。由於位在各州際公路沿線，該市一直是德州工業發展的目標區域。數據顯示，該城市今年第二季度的商舖空置率為6.2%，平均租金為每呎18.22元。

目前，Wolf Lakes Village仍然有很多區域待開發。開發商希望有酒店，餐廳，戶外娛樂項目入駐。考慮到已經簽訂的合同以及大約 10 英畝用於道路和其他基礎設施的土地，估計還有大約 100 英畝的土地待開發。

奧斯汀華奧地產同時為大家篩選兩套喬治城好房源：靠近Round Rock & Georgetown的磚牆獨棟平層別墅，售價42萬5000元，面積1,826呎，3房2衛，2016年建造，佔地0.128畝，地稅7124元 (2020年)，地處Round Rock和G喬治城正中間，距Wolf Lake Village和Round Rock均為13分鐘，距Dell公司總部25分鐘。這套物業的優勢是磚砌外牆，前門長走廊，步入式淋浴間。後院無鄰居，Patio正對大片綠地。

另一套位於Wolf Lake Village正對面，2021年建造新屋，售價56萬5848，面積2091呎，3房2衛，佔地0.156畝，地稅1萬6465元。該處與「Wolf Lake Village」一街之隔。地處喬治城中心地段。社區商圈成熟。近I35公路。此物業優勢是客廳12呎超高挑高，3車位車庫，超大佔地，空間開拓，採光好。

華奧地產表示，美國 30年抵押貸款利率近50年來首次跌破3%，亞馬遜加大投資奧斯汀，獲批380萬美元激勵，新物流園區將僱用1000名員工，疫情下人們仍湧往奧斯汀，美國人口遷移將發生變化。奧斯汀可望於2040年成為美國科技第一城。谷歌、蘋果、特斯拉科技公司在奧斯汀擴展。

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