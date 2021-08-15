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接駁車拒載大隻女 抖音網紅氣憤不平

編譯組／綜合報導
抖音網紅遭遇體型歧視。（Fallon Melillo／Instagram）
抖音網紅遭遇體型歧視。（Fallon Melillo／Instagram）

 TikTok（抖音） 擁有近5萬名粉絲的米里羅（Fallon Melillo）最近到邁阿密度假時碰到一點不悅的插曲。體型過大的友人在要搭乘接駁車時，竟然被嫌「占用太多空間」無法上車，雖然最後還是到了派對現場，但是對體態歧視深為不滿的她，還是將遭遇貼上TikTok，目前已經有百萬人看過。

住在德州聖安東尼奧的米里羅說，她與友人當時預定在7月31日晚間到Daer Night Club派對嗨一番，但是她事前卻在特約接駁車公司Spring Break Miami Party Service Bus的Eventbrite說明事項中看到，公司加註「他們的車不載大隻女」，因為派對拒絕這類女孩進場，所以他們也不會浪費資源載運大隻女。

27歲的米里羅看到後和朋友討論，大家都覺得「怎麼可能」，因此仍按照原定計畫前往搭車點，但是Spring Break Miami Party Service Bus的人員，竟然在她們要上車時，將一位友人請到旁邊，告知她不能上車。她說她們當下尷尬不已，恨不得有個洞可鑽。

一群人最後改叫Uber前往Daer Night Club，對方根本沒有所謂的體型限制，而且店家還說，他們跟接駁車業者一點關係都沒有。向來主張「身體自愛」（body positivity）的米里羅後來反思，體態歧視太過分了，「這種爛事根本不該發生的」。

米里羅在TikTok與Instagram公開經過後，接駁車業者撤下Eventbrite的所有告示，當休士頓紀事報試圖釐清過程時，業者都不願回應。但是米里羅在受訪時還是難掩氣憤，強調沒有人應該因為體態而遭到不當對待，大家都是明理的消費者，跟其他人沒有兩樣，只因為比別人大隻就拒載太過分了。

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