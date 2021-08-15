我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海地西部再發生地震 規模5.8

Delta太恐怖？全美100萬人周六衝去打疫苗

休士頓中國城槍店搶案 華人東主持槍嚇退歹徒

記者封昌明／休士頓報導
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）
中國城軍火庫負責人郭立在案發當時，取出隨身的佩槍與歹徒對峙，成功壓制歹徒。 （記者封昌明／攝影）

休士頓中國城「軍火庫」(Super Armory)槍店，上月7月28日驚傳武裝搶劫未遂案件，被害人郭立（Authur Kuo）機警舉槍反制與當時在場值勤警衛一同拔槍與歹待對峙，歹徒見無機可乘，隨即抱頭鼠竄，留下贓車被警方拖回偵查。

郭立表示，時間發生在當日下午1時15分，但事實上該名西裔男子早上11時即前來，藉故以販售槍枝為名打開話匣子，當時即告知對方，槍枝來路不明，他拒絕收購，於是對方就轉而想購買AK手槍轉移話題。郭立也不疑有他，隨即取出該把手槍，供他欣賞，他把玩一陣子後表示，晚一點再來買。

下午1時15分這名西裔男子再度返回，向郭立表示希望再看一眼AK手槍，郭立也應他的要求取出供他把玩，但他同時要求想看另一把別款的手機，於是郭就轉身欲取出另一枝槍，就在這個當下，該男子帶著那把AK手槍奪門而出，郭立驚覺不對，馬上拔出腰間的佩槍追出企圖壓制，並大聲喝斥嫌犯，沒想到歹徒棄置AK手槍在駕駛座，逃到對面大樹後作勢拔槍對抗。

歹徒在案發當天在中國城「軍火庫」內把玩AK手槍。（記者封昌明／翻攝）
歹徒在案發當天在中國城「軍火庫」內把玩AK手槍。（記者封昌明／翻攝）

當時聞訊而來的廣場警衛也與郭立兩人一同舉槍對向嫌犯，嫌犯見無機可乘即逃離他們的視線，郭立隨即撥打911報案，表示有人持槍企圖搶劫槍店。

在等候警方趕到之前，郭立看著停在門口的贓車突然有動靜，於是再度持槍前往查看，沒想到該名嫌犯竟換了上衣，想回來把屬於他的車子開走，嫌犯沒想到機警的郭立竟會把車鑰匙給拔了，看到持槍的郭立，嫌犯只好掀起上衣示意他沒有帶槍。

在嫌犯沒有持槍威脅他人生命的時候，郭立明白此時不能向他開槍，也不能留置對方，於是再撥打電話，告訴警方，嫌犯仍在廣場內，警方隨後趕到，作好筆錄後將車輛拖走，循車找到嫌犯。

郭立說，AK手槍與與步槍是同一款式，只是手槍沒有槍托，槍管稍微短一點，火力非常強大，若讓不法份子得逞，恐對社會治安影響頗大，案發多日，郭立始終保持低調，不過他還是感謝警方破案。

中國 手機 休士頓

上一則

接駁車拒載大隻女 抖音網紅氣憤不平

下一則

德州人口普查 白人39.7%、西裔39.3%平分秋色

延伸閱讀

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人
ICU告急 大休士頓剩27床 德州剩329床

ICU告急 大休士頓剩27床 德州剩329床
密州非裔房仲及客戶看房 竟遭持槍警察包圍

密州非裔房仲及客戶看房 竟遭持槍警察包圍
持槍男子挾持家人 聖荷西與警對峙

持槍男子挾持家人 聖荷西與警對峙
膚色歧視？非裔房仲及客戶看房 遭密州警持槍包圍

膚色歧視？非裔房仲及客戶看房 遭密州警持槍包圍

熱門新聞

華男賴祥恩與父母遭攻擊的地點，在華盛頓國家大教堂附近。（Getty Images）

仇亞犯罪？華府華男一家三口散步回家 遭人攻擊

2021-08-12 20:56
賓州一對夫婦急於買房而免去驗屋，後來卻發現新家居然早已有約45萬隻蜜蜂盤據於該屋牆內。圖為牆內大批蜜蜂。(CNN有線電視新聞台截圖)

賓州夫婦急買房未驗屋 驚見45萬隻蜜蜂盤據

2021-08-07 16:41
從路邊公廁望出去，感覺如廁不設防。(市府宣傳Youtube截圖)

影／德州小鎮公廁完全透明 令人又羞又愛

2021-08-13 18:37
29歲女警法蘭琪於9日晚間執行交通攔停檢查時，遭車內歹徒開槍射殺。(芝加哥警局提供)

芝槍支暴力失控 周末86人中槍13死 女警攔檢也遭射殺

2021-08-09 10:29
中國軍火庫的中文名字取得非常顯目，總是吸引許多外州或國外來此觀光的民眾前來取景。（記者封昌明／攝影）

德州「軍火庫」遭武裝搶劫未遂 警方循車逮人

2021-08-13 18:58
德州醫院病患爆滿，不得不在院外搭帳篷，克難擴展醫院容量。(KHOU電視台畫面截圖)

病患爆增 德州醫院已克難到搭帳篷地步

2021-08-09 20:38

超人氣

更多 >
美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘

美國撤軍如同放棄阿富汗 為台灣敲響警鐘
槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹
「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟

「山河令」有毒吧 霍尊淫亂打頭 張哲翰親日緊跟
全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你

全紅嬋奪金「獲准」認祖歸宗 網：人窮祖先也不認你
海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷

海地規模7.2強震 至少304人死亡 1800人受傷