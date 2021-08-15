中華文化學院 8月21日實體開學

中華文化學院大樓聳立 ，老樹環繞。（中華文化學院提供）

中華文化學院將於8月21日正式返校實體開學。早在今年2021暑假，學校和家長會以整個暑假的時間和努力，把學校的大禮堂和二十多間教室，整體重新裝修粉刷，每間都掛有72吋的大電視與電腦連接，凖備以先進的高科技硬體設備，來配合目前最新的視聽教學，令人耳目一新！

每周六早上的課程，從幼兒班到成年班，從繁體字班和簡體字班，總共有二十幾個班級梯次，適合各個年齡及程度。下午還有英文寫作、英語文法。另有數學班，從小學三年級到高中幾何的數學課程，應有盡有。

中華文化學院是休士頓 最早成立的中文學校，是正規註冊的非營利事業，按學生程度分班，教學方式新穎，提高學習興趣，學費合理公道。地址是在 10550 Westoffice Drive, Houston 77042 ，歡迎僑界大眾於周六前往參觀。學校規定，凡進入學校大楼， 都需要經過體溫測驗，並全程戴口罩 、以策安全。

所有學生都在網上註冊，http://www.lotsidea.com/icc2021F/parents.html ，經過註冊組認證之後，才能在網上繳費。若有任何疑問，請電邮 [email protected]。