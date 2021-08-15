德州人口普查 白人39.7%、西裔39.3%平分秋色

亞裔人口的變化。（人口普查局）

人口普查局2020年數據12日又出爐部分。初步數據分析顯示，全國都市化程度進一步提升，大都會人口更多，小縣城人口流失，人口增速最快的皆是大都市附近的城市。族裔方面更多元，德州最多的雖仍是純白人（39.7%），但排第二的西語裔或拉丁裔（39.3%），雙方已經非常接近。

普查局代理局長Ron Jarmin，以及重劃區和投票權數據辦公室首席James Whitehorne都表示，當天發布的數據會在ftp（文件傳輸協議）網站上，待到9月30日，同一批數據會以更好用的方式呈現發布，屆時民眾可在官網census.gov查看分析報告、視覺化工具和數據地圖等。當媒體問及如何查詢各族裔更多細節數據時，官員們表示將在未來發布，目前仍在進行數據整理工作。

普查局高級人口統計學家Marc Perry，介紹了最新出爐的人口數據，結果顯示，在全國總體人口增長速度降至 1930年代以來的最低水平。美國的人口仍然極不平均地分布，大多在東北區域，尤其從波士頓到華府一帶。加州 早在上次普查時就減緩了人口增長，但仍在增加。而東北地區人口幾乎停止增長，密西西比州、西維吉尼亞州、伊利諾州等地，出現人口減少。

他表示近十年的總體趨勢是都市化程度更高，都會區總人口增加8.7%，微型城區增加0.8%。全國有52%的縣都出現人口減少，更多的人口搬到都會區，小縣人口更少，大縣人口更多，只有少量的州、都會區和縣還保持快速增長。全國前十大城市人口都增加，史上第一次前十個城市人口都超過百萬，其中八個城市都在以歷史最快速度增長。而前十中，增長最快的是鳳凰城，超過費城。而十大增長最快的城市大多靠近大城市，例如加州爾灣就是其中之一，因為靠近洛杉磯市。

族裔研究和外展部門主任Nicholas Jones，介紹了族裔構成的變化。因為西語裔或拉丁裔當中有白人、亞裔 等各種族裔，因此單列計算，結果顯示西語裔或拉丁裔有6210萬多人口。其他的計算中，白人仍是最大族裔，有2億3540萬多人，「其他族裔」的人數有4990萬多，超過4690萬非裔成為第二大群體，接下來是亞裔有2400萬。純白人的比例雖然略有下降，但混有白人族裔的人口大大增加。

他表示，白人是大多數州的最普遍族裔，除了加州、華府、夏威夷 、新墨西哥、波多黎各以外。加州的西語裔或拉丁裔人口在這次普查中躍升為該州最普遍的族裔，占39.4%，其次是純白人占34.7%，純亞裔占15.1%。夏威夷則是以純亞裔為最普遍的族裔，華府是非裔（40.9%），新墨西哥和波多黎各也是西語裔或拉丁裔為最普遍族裔。德州最普遍的雖仍是純白人（39.7%），但排第二普遍的西語裔或拉丁裔（39.3%），雙方已經非常接近。

另外，全國的多元率為61.1%，該數字意味著，假如從全國隨機選兩個人，這兩個人有61.1%的概率是不同族裔的。夏威夷最高76%，其次是加州69.7%，第三是內華達州（68.8%）。