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住銀行做一晚發財夢 民宿創意有「錢」景

【奧斯汀訊】
德州一棟荒廢的銀行建築，重新裝修後作為Airbnb豪華民宿。(Airbnb/click2houston)
德州一棟荒廢的銀行建築，重新裝修後作為Airbnb豪華民宿。(Airbnb/click2houston)

位於奧斯汀東北邊50哩的小城巴特雷市(Bartlett) ，一名投資人買下一棟荒廢的銀行建築，重新裝修後作為Airbnb豪華民宿，許多歷史迷和建築愛好者慕名前往，享受住在「錢窩」的感覺。

巴特雷市只有大約2000位居民，是比較偏僻的鄉間地點，但這棟建築物外觀相當出色，銀行的石刻名稱也還在大門上方。巴特雷國家銀行(Bartlett National Bank)成立於1904年，但是1931年一個國定假日結束後，這間銀行就沒有再開門，那次經濟大蕭條讓許多銀行倒閉，它也是其中之一。

1990年代，這家銀行起死回生，但營運三年後又倒閉。由於外相頗佳，有幾部好萊塢電影用它做場地，譬如1998年上映的「牛頓男孩」(The Newton Boys)有些場景裡有它，有意明年競選德州州長的馬修麥康納(Matthew McConaughey)是那部電影的男主角。

這棟建築被荒廢20多年以後，被專做Airbnb生意的珍妮佛(Jennifer)買下，經過大規模整修後不久前上市，讓度假人士短期租用。這棟住宅裡有三間臥室、五張床、兩間浴室，一共可供七人使用。為保留歷史韻味，有些銀行1920年代的舊陳設保存在設計中，譬如有兩個臥室是從前的主管辦公室，廚房則是舊日的櫃員區，那座銀行櫃檯被用作櫥櫃，兩座金庫(bank vault)現在則是食品儲藏室和酒窖。

臥室是從前的銀行主管辦公室。(Airbnb/click2houston)
臥室是從前的銀行主管辦公室。(Airbnb/click2houston)

已經慕名租用過的人士，對這間寬敞又深具古意的民宿相當讚賞，有人認為住在這裡就好像在博物館裡度假，何況平均價格只有每晚159元。民宿主人珍妮佛在Airbnb領域中頗有好名，她擁有Airbnb的「超級主人」(superhost)頭銜，也就是評分至少4.8，沒有客人曾經取消預訂，客人的回應率(response rate)至少有90%。

廚房則是舊日的櫃員區。(Airbnb/click2houston)
廚房則是舊日的櫃員區。(Airbnb/click2houston)

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