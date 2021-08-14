賴清陽、寧永健、解業成 合組投資集團

「美國旅館及德州地產的商機與法律」電子書將在今年8月15日起在美國的谷歌Google及亞洲的樂天Kobo等網上訂購。

半年連續買下四家國際級連鎖旅館 ，2021年是賴清陽、寧永健、解業成等三大家族組合而成的投資 集團大放異彩的一年，看準新冠疫情初露的曙光，由集團中年輕的一輩寧靜與賴賢安出面擔任管理團隊，三位實力雄厚的企業家在幕後給予經驗指導，讓這四家新購入的旅館初試啼聲即展現豐沛的潛力。

其中今年2月才完成交接程序的Residence Inn，在當地政府斯坦福市長Cecil Willis與華裔市議員譚秋晴及駐休士頓台北經濟文化辦事處長羅復文、僑教中心主任陳奕芳、德州眾議員吳元之等政要的祝賀聲中開幕後，隨即迎來幾乎客滿的營運狀況，這樣的精明投資羨煞了許多仍在力爭上游同業。

斯坦福市長Cecil Willis與華裔副市長譚秋晴歡迎華人同胞到該市進行投資，斯坦福市目前有19個旅館及其他們多項公共設施，這裡是極具多元化的國際型都市，投資環境非常好。她們讚揚賴清陽所領銜的團隊眼光精準。州眾議員吳元之則讚揚賴清陽、寧永健、解業成等人對社區的貢獻，顯示亞裔美國 人在主流社會對地區經濟的貢獻影響力逐漸擴大，並閃亮於亞裔美國人的社區之中，他謹代表州政府頒發賀狀，表揚所有參與投資的業主。

賴清陽律師代表投資團隊表示，很榮幸能同時接下兩家具有國際聲望的酒店，看好未來即將反彈的市場，也很開心能為本地的勞工市場提供工作機會，未來他們將持續發展，繼續開拓版圖，請大家拭目以待。這次在斯坦福市投資的兩家旅館，他謙虛的表示，其中也有運氣成分在內，雖然他們當時是有準備一筆資金想要撐一段時間，但沒能用上，沒多久就看到疫苗普及，災情穩定，經濟回升，這是集天時、地利、人和等諸多因素，讓旅館快速轉虧為盈，集團成員因此信心大振，接著準備進軍奧斯汀。

投資人寧永健目前在休士頓各大賣場有30家連鎖冰淇淋店及餅乾店，目前仍積極地在拓展版圖中。他表示，十餘年前他轉投資的公寓地產業頗有嶄獲，曾有高達5000個單位的公寓在經營，在此之前已經獨自擁有多家國際級的旅館，目前與賴清陽等人聯手，主要是希望能將自己的經驗傳承給下一代，讓年輕人在未來有機會在國際旅館業占有一席之地，他們歡迎更多的年輕人加入。

首次參與賴清陽團隊投資的解業成表示，他住在洛杉磯，早在2005年就已看好奧斯汀的發展並且投入，多年來都在兩地頻繁往返管理多個項目，最近因新冠疫情對旅館業造成一些影響才決定投入，並且因緣際會在看到德州世界日報報導，賴清陽等人危機入市購入兩家萬豪酒店，取得聯繫後，雙方在相談甚歡後，決定攜手投資未來。

今年新購入位於斯坦福市萬豪酒店旗下的Court Yard旅館。

年輕團隊管理已見獲利

就在斯坦福市的兩家萬豪酒店已見獲利，集團對市場未來前景信心十足，決定再次揮軍奧斯汀出手購入Holiday Inn Express及Candlewood等兩家知名品牌連鎖旅館，在6月份接手後由年輕的團隊成員寧靜與賴賢安入駐管理，目前營運狀況良好，幾乎天天客滿，租房費率也屢創新高，主因是當地有蘋果、甲骨文、特斯拉、三星、戴爾等大型科技廠的進駐，各項工程都在如火如荼的進行中，對住的需求頗殷，這讓旅館業者都將忙上一陣子。

在台灣一路由建國中學、台灣大學等一流學府畢業後，賴清陽負笈西進，取得化學博士，42歲毅然決定轉行在完成法學博士後，考取律師執照，執業期間負責處理中美歐等地的多項大型法律案件，取得許多輝煌成就，在賢內助賴李迎霞的協助下，在旅館事業也大有斬獲，近半年來更看準商機，集資再度購進四家國際級連鎖旅館，他們的成功故事，足堪年輕世代借鑑，在多位友人的鼓勵支持下決定再次出書，為有志於旅館事業的投資者做為創業參考。

賴清陽說，前英國首相、也是諾貝爾文學獎得主邱吉爾爵士的名言，「樂觀的人，在困難危機中找到商機；悲觀的人在商機中看到困難和危機」。

許多企業家都承認，讀萬卷書不如行萬里路，行萬里路，不如閱人無數，不如高人指路，貴人開路，友人相挺，一起走出一條產業大路。

長期成功，沒有捷徑，靠積累，靠永續經營，但是短期成功、致富，靠猛、狠、準，靠知天機，保握商機，靠的是不走彎路，認清高人指點的正確道路。

樂觀人中的失敗者，往往是任性的，危中入市，把握了商機，但低估了風險與危機，使自己陷入第二輪的危機，斷了資金鏈，周轉不靈，甚至資不抵債，而致全盤皆左。成功的樂觀者，主動、積極地把握商機，出手猛、準，但同時結合友人，謙卑、保守、審慎的評估，面對風險，做最壞的準備，才能化險為夷，轉危為安，低入高出，甚至趁勝追擊，贏個滿堂彩。

高人指路出書教戰

賴清陽投資有成之後不藏私，將專業知識和投資經驗彙集成冊，出版「美國旅館及德州地產的商機與法律」(US Hotel & Texas Real Estate Opportunities & Legal Challenges)一書。

賴清陽表示，危中有機，機中有危，本書出版為了是拋磚引玉，希望更多的業界朋友，心動不如行動，但不蠢動，少走彎路，讓高人替你指路，一起在這千載難逢的商機中把握住契機，創出豪麗的成績！

這本書的電子書將在今年8月15日起在美國的谷歌Google及亞洲的樂天Kobo等網上銷售，標價15美元。內容細述賴清陽及投資伙伴們最新的美國旅館投資商機及相對的法律挑戰。

書中提到，為什麼大企業如蘋果、甲骨文、戴爾、eBay、三星、特斯拉等，紛紛遷移到德州的奧斯汀，他們帶來的龐大商機，帶動的土地、廠房、辦公室、購物中心、住宅以及旅館的正能量，正面的衝擊，使COVID 19後的經濟回溫，景氣繁榮，指日可待。但是本書也分析危機入市可能的風險，以及法律方面的挑戰及實戰需知。

書中包括加盟連鎖企業的6大訣竅、旅館買賣談判12招、商業地產估價的三種方式，以及過戶美國房產的八大要素（SEATTIFF）等，是一本有志於旅館事業投資伙伴們的創業寶典。