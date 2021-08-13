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美南青年志工培訓 推廣台灣文化

【休士頓訊】
學員戴著僑委會贈送的喔熊口罩，表演台灣原住民舞蹈。(僑教中心提供）
學員戴著僑委會贈送的喔熊口罩，表演台灣原住民舞蹈。(僑教中心提供）

美南地區青年文化志工(FASCA)團隊自8月6日起，在休士頓華僑文教服務中心舉行三天新生培訓課程。8日舉辦傳承結訓成果展以及青年志工年會，現場除了中心主任陳奕芳、副主任黃依莉，僑務委員陳建賓、劉秀美、陳美芬、僑務顧問羅唯嘉等來賓、以及家長百餘人出席共同見證成果豐碩的一刻。

今年是美南地區第九次辦理FASCA新生培訓，計有13至18歲青少年及助教共71位參加，由休士頓、達拉斯及奧斯汀三個地區分會諮詢導師共同規劃，並邀請專業訓練團隊精心策劃，以服務、文化、傳承及領導為訓練核心進行具台灣特色的培訓課程。參訓學員分成101隊、玉山隊、黑熊隊、台灣樹蛙、藍鵲及鳳蝶等6隊，參與隊旗設計、團呼口號、台灣文化導覽簡介、僑務課程、民俗文物製作以及民俗舞蹈表演，初步認識台灣文化。

成果展中，全體學員戴上僑委會贈送的台灣喔熊口罩，齊喊隊呼出場，特別吸睛活力十足。學員們除了展示台灣舞獅作品外，也熱情演出FASCA團歌「我相信」、「擁抱世界擁抱你」及「本草綱目」歌曲舞蹈表演，同時播放學員們自製的影片「尋根」，充分展現團隊精神及文化傳承使命。

陳奕芳表示，落實FASCA的信念及理想，有賴後續的奉獻社區及推廣台灣優質文化，如參加在台灣舉行的英語服務營，持之以恆才能成為名符其實的福爾摩莎青年文化大使。

學員家長們也蒞臨現場，一同觀賞子女三天以來的辛勤成果，現場氣氛溫馨感人。與會家長紛紛表示，FASCA讓他們的子女認識台灣，努力傳承優質多元的台灣文化，也培養領導與合作能力，收穫甚豐。

活動尾聲，陳奕芳並代表僑務委員會頒發結業證書以及諮詢導師感謝狀。來賓們對FASCA平時熱心協助僑界及主流社區活動，以及為僑團注入年輕活力，都讚不絕口。

陳奕芳、黃依莉與全體學員慶祝順利完成Jump Into FASCA儀式，正式成為...
陳奕芳、黃依莉與全體學員慶祝順利完成Jump Into FASCA儀式，正式成為一員。(僑教中心提供） 紙本用此圖
陳建賓(第二排左五)、劉秀美(第二排左四)、陳美芬(第二排左七)、僑務顧問羅唯嘉...
陳建賓(第二排左五)、劉秀美(第二排左四)、陳美芬(第二排左七)、僑務顧問羅唯嘉(第二排左三)、陳奕芳(第二排左六)、黃依莉(第二排左八)與參訓學員一起見證成果豐碩的一刻。 (僑教中心提供）

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